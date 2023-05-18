"Выигрываем время". Бахмут весь день атакуют. ВСУ контролируют юго-западную часть – Маляр

Сегодня весь день продолжались атаки российских оккупантов в Бахмуте, Силы обороны отразили все штурмы. Благодаря обороне Бахмута ВСУ выигрывают время. Об этом сообщила замглавы Минобороны Анна Маляр.

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"Бои за Бахмут продолжаются. Противник стянул в Бахмут большую часть своих резервов и значительно усилил группировку", – говорится в сообщении.

Маляр написала, что вражеские атаки продолжались целый день, украинские бойцы все их отбили и контролируют юго-западную часть города.

Замглавы Минобороны рассказала, что на северном фланге на отдельных участках есть продвижение Сил обороны на 500 метров, а на южном – продвинулись на километр.

"Военные задачи оборона Бахмута и пригорода выполняет. Мы выигрываем время для определенных запланированных действий", – написала Маляр.

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