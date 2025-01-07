Високопосадовиця Лора Купер, відповідальна за допомогу Україні, залишає Пентагон

Купер підтримувала Україну та підкреслювала, що війна є загрозою не лише для України, а й для всієї Європи та демократичних принципів у світі

Лора Купер (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

Заступниця помічника міністра оборони США у справах Росії, України та Євразії Лора Купер оголосила про відставку в день офіційного підтвердження результатів президентських виборів. Про це пишуть Politico та Голос Америки.

Купер була провідною експерткою з питань, пов’язаних з Україною та Росією, і відігравала ключову роль у координації військової допомоги США Україні. Вона працювала над цими питаннями ще з часів першої адміністрації Дональда Трампа та загалом провела у Пентагоні понад 20 років.

Також Купер брала участь у слуханнях у Конгресі під час процесу імпічменту Трампу, зокрема щодо ймовірного тиску на Україну з метою ініціювання розслідування проти Джо Байдена.

Офіційна причина її звільнення не оголошена, але медійники припускають, що це може бути пов’язано з невизначеністю політики щодо України.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Купер активно займалася координацією великих постачань американської військової допомоги Україні. За даними Politico, вона могла побоюватися можливих репресій з боку Трампа через свої свідчення та зв’язки з політикою адміністрації Байдена.

Під час слухань у Конгресі у 2023 році Купер заявляла, що Україна готова до звільнення окупованих територій, наголошуючи: "Україна добре підготовлена та оснащена. Попри непередбачуваний характер війни, ми впевнені у спроможностях Збройних сил України".

Вона також підкреслювала, що війна Росії є загрозою не лише для України, а й для всієї Європи та демократичних принципів у світі.