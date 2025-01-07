Высокопоставленный чиновник Лора Купер, ответственная за помощь Украине, покидает Пентагон

Купер поддерживала Украину и подчеркивала, что война представляет угрозу не только Украине, но и всей Европе и демократическим принципам в мире

Лора Купер (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

Заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер объявила об отставке в день официального подтверждения результатов президентских выборов. Об этом пишут Politico и Голос Америки.

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Купер была ведущим экспертом по вопросам, связанным с Украиной и Россией, и играла ключевую роль в координации военной помощи США Украине. Она работала над этими вопросами еще со времен первой администрации Дональда Трампа и провела в Пентагоне более 20 лет.

Также Купер принимала участие в слушаниях в Конгрессе во время процесса импичмента Трампу, в частности относительно вероятного давления на Украину с целью инициирования расследования против Джо Байдена.

Официальная причина ее увольнения не объявлена, но медийщики предполагают, что это может быть связано с неопределенностью политики в отношении Украины.

После полномасштабного вторжения России в Украину Купер активно занималась координацией больших поставок американской военной помощи Украине. По данным Politico, она могла опасаться возможных репрессий со стороны Трампа из-за своих показаний и связей с политикой администрации Байдена.

Во время слушаний в Конгрессе в 2023 году Купер заявляла, что Украина готова к освобождению оккупированных территорий, отмечая: "Украина хорошо подготовлена и оснащена. Несмотря на непредсказуемый характер войны, мы уверены в возможностях Вооруженных сил Украины".

Она также подчеркивала, что война России представляет угрозу не только Украине, но и всей Европе и демократическим принципам в мире.