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Вибухи у Дніпропетровській області. Попередньо, спрацювала ППО

Этот материал также доступен на русском
13.06.2023, 07:40
Вибухи у Дніпропетровській області. Попередньо, спрацювала ППО - Фото
Украинская ПВО. Источник: Сергей Борзов

У Дніпропетровській області 13 червня близько 07:29 ранку пролунали вибухи. 

Попередньо, спрацювала протиповітряна оборона.

Також про попереднє відпрацювання ППО по ворожих цілях повідомляється у Telegram-каналах Києва.

Новина доповнюється...

Мілана Головань
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війнаппоДніпропетровщина
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