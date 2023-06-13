Вибухи у Дніпропетровській області. Попередньо, спрацювала ППО
13.06.2023, 07:40
Украинская ПВО. Источник: Сергей Борзов
У Дніпропетровській області 13 червня близько 07:29 ранку пролунали вибухи.
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Попередньо, спрацювала протиповітряна оборона.
Також про попереднє відпрацювання ППО по ворожих цілях повідомляється у Telegram-каналах Києва.
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