Вибухи у Дніпропетровській області. Попередньо, спрацювала ППО

У Дніпропетровській області 13 червня близько 07:29 ранку пролунали вибухи.

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Попередньо, спрацювала протиповітряна оборона.

Також про попереднє відпрацювання ППО по ворожих цілях повідомляється у Telegram-каналах Києва.

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