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Взрывы в Днепропетровской области. Предварительно, сработала ПВО

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2023, 07:40
Взрывы в Днепропетровской области. Предварительно, сработала ПВО - Фото
Украинская ПВО. Источник: Сергей Борзов

В Днепропетровской области 13 июня около 07:29 утра раздались взрывы.

Предварительно сработала противовоздушная оборона.

Также про предварительную работу ПВО по вражеским целям сообщается в Telegram-каналах Киева.

Новость дополняется...

Милана Головань
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войнапводнепропетровская область
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