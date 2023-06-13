Взрывы в Днепропетровской области. Предварительно, сработала ПВО
13.06.2023, 07:40
Украинская ПВО. Источник: Сергей Борзов
В Днепропетровской области 13 июня около 07:29 утра раздались взрывы.
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Предварительно сработала противовоздушная оборона.
Также про предварительную работу ПВО по вражеским целям сообщается в Telegram-каналах Киева.
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