WP: Іран готував замахи на Трампа та Майка Помпео

У книзі про передвиборчу кампанію президента США йдеться про те, що політики неодноразово ставали мішенню "ворогів країни"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

Іран планував вбивство колишнього держсекретаря США Майкла Помпео у 2022 році та кандидата в президенти Дональда Трампа у 2024 році. Про це повідомляє The Washington Post, посилаючись на книгу "2024: Як Трамп повернув Білий дім, а демократи втратили Америку", вихід якої заплановано на липень 2025 року.

У книзі йдеться про те, що Іран практично зміг організувати вбивство Помпео, дізнавшись, коли та в якому готелі в Парижі він зупиниться. Інших подробиць не наводиться, але зазначено, що він "чудом урятувався".

Крім того, у вересні 2024 року, під час передвиборчої кампанії напередодні президентських виборів у США, співробітники розвідки повідомили Трампу, що "давній ворог США" завербував кілерів, які в той час діяли на території Америки.

Зазначається, що матеріали книги базуються на інтерв'ю з сотнями людей, включно з високопоставленими співробітниками передвиборчої кампанії, Білого дому та правоохоронних органів, а також на щоденних записках, електронних листах, записі календаря та аудіозаписах того часу.

Ймовірні загрози з боку Ірану, як зазначено в книзі, вселяли в Трампа та його помічників "страх і тривогу". А це щодня впливало на їхнє мислення й спричинило серйозні зміни у розкладі та пересувах тоді ще кандидата в президенти.

Співробітники служби безпеки фактично перетворили Мар-а-Лаго, будинок і приватний клуб Трампа в Палм-Біч, штат Флорида, на озброєний табір. Вони переконали Трампа летіти на літаку-дублікаті, що належав Стіву Віткоффу.

В інші дні, коли Трамп літав власним літаком, агенти Секретної служби літали на літаках-приманках та їздили по злітній смузі за ним під час зльоту для додаткових заходів безпеки. Агенти боялися снайперів та ракет.

Зазначається, що іранські кілери намагалися вбити американських чиновників щонайменше тричі за три роки, що передували виборам Трампа. Американська влада розслідувала, чи мали якісь з учасників замахів на нинішнього президента США зв'язки з Іраном, але поки що нічого не виявила.

Водночас загрози, описані в книзі, не обмежувалися лише цією країною.