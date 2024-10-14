Неподалік Трампа в Каліфорнії затримали озброєного чоловіка. Поліція припускає третій замах
У Південній Каліфорнії 12 жовтня неподалік місця проведення мітингу на підтримку кандидата у президенти США Дональда Трампа поліція затримала чоловіка зі зброєю. Про це повідомила низка західних медіа, зокрема американська газета The New York Post та телеканал CNN.
Затриманим виявився Вем Міллер – 49-річний житель Лас-Вегаса. Його зупинили близько 17:00 12 жовтня на контрольно-пропускному пункті за кілька сотень метрів від місця проведення мітингу.
У нього були підроблені VIP-перепустки та журналістські посвідчення, а також незареєстрована зброя, серед якої була заряджена рушниця, пістолет і магазин великої місткості.
Місцевий шериф міста Коачелла, що на схід від Лос-Анджелеса, допустив, що цей випадок міг бути спробою підготовки до третього замаху на Трампа. Зазначається, що інцидент не вплинув на безпеку ні колишнього президента, ні учасників мітингу.
Пізніше того самого дня підозрюваного відпустили під заставу в розмірі $5000. Тепер він має з'явитися в суді 2 січня 2025 року для подальшого розгляду справи.
- На 45-го президента США здійснили кілька замахів. Перший стався 13 липня під час виборчого мітингу. Повідомлялося, що куля зачепила його праве вухо – на обличчі політика було видно криваві сліди. Ймовірного стрільця вбили, ним виявився 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку, який стріляв у політика з даху сусідньої будівлі.
- Ще один ймовірний замах Трамп пережив 15 вересня. У його штабі заявили, що поруч із ним у гольф-клубі сталася стрілянина. Ймовірного стрільця оперативно затримали. За даними CNN, він підтримував Україну. Сам Трамп заявив, що замах на нього був нібито через риторику Байдена і Гарріс.