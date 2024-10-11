France 24: Байден наказав охороняти Трампа, як "чинного президента"

Байден попросив надати Трампу все, що йому буде потрібно, заявив журналіст France 24 Фрейзер Джексон

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/JUSTIN LANE)

Президент США Джо Байден наказав охороняти кандидата у лідери США Дональда Трампа, як "чинного президента". Про це повідомив кореспондент France 24 Фрейзер Джексон.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

"Президент США Джо Байден сказав мені, що Дональду Трампу має бути наданий такий же захист від Секретної служби захист, як якби "він був чинним президентом", – написав він.

Байден попросив надати Трампу все, що йому буде потрібно, додав Джексон.

За кілька місяців на 45-го президента США здійснили кілька замахів. Перший стався 13 липня під час виборчого мітингу. Повідомлялося, що куля зачепила його праве вухо – на обличчі політика було видно криваві сліди. Ймовірного стрільця вбили, ним виявився 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку, який стріляв у політика з даху сусідньої будівлі.

Ще один ймовірний замах Трамп пережив 15 вересня. У його штабі заявили, що поруч із ним у гольф-клубі сталася стрілянина. Ймовірного стрільця оперативно затримали. За даними CNN, він підтримував Україну. Сам Трамп заявив, що замах на нього був нібито через риторику Байдена і Гарріс.