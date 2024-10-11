France 24: Байден наказав охороняти Трампа, як "чинного президента"
Президент США Джо Байден наказав охороняти кандидата у лідери США Дональда Трампа, як "чинного президента". Про це повідомив кореспондент France 24 Фрейзер Джексон.
"Президент США Джо Байден сказав мені, що Дональду Трампу має бути наданий такий же захист від Секретної служби захист, як якби "він був чинним президентом", – написав він.
Байден попросив надати Трампу все, що йому буде потрібно, додав Джексон.
За кілька місяців на 45-го президента США здійснили кілька замахів. Перший стався 13 липня під час виборчого мітингу. Повідомлялося, що куля зачепила його праве вухо – на обличчі політика було видно криваві сліди. Ймовірного стрільця вбили, ним виявився 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку, який стріляв у політика з даху сусідньої будівлі.
Ще один ймовірний замах Трамп пережив 15 вересня. У його штабі заявили, що поруч із ним у гольф-клубі сталася стрілянина. Ймовірного стрільця оперативно затримали. За даними CNN, він підтримував Україну. Сам Трамп заявив, що замах на нього був нібито через риторику Байдена і Гарріс.
- Байден після першого замаху заявив, що молиться за Трампа та його сім'ю. Український лідер Володимир Зеленський побажав США стати сильнішими після цього. Інші світові лідери також відреагували на стрілянину у Трампа.
- 6 жовтня на передвиборчому заході у Пенсильванії, де влітку на нього скоїли перший замах, Трамп допустив, що політичні опоненти, "можливо, навіть намагалися вбити" його.