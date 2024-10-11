France 24: Байден приказал охранять Трампа как "действующего президента"

Байден попросил предоставить Трампу все, что ему потребуется, заявил журналист France 24 Фрейзер Джексон.

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/JUSTIN LANE)

Президент США Джо Байден приказал охранять кандидата в лидеры США Дональда Трампа как "действующего президента". Об этом сообщил корреспондент France 24 Фрейзер Джексон.

Президент США Джо Байден сказал мне, что Дональду Трампу должна быть предоставлена такая же защита от Секретной службы защита, как если бы "он был действующим президентом"", – написал он.

Байден попросил предоставить Трампу все, что ему потребуется, добавил Джексон.

Через несколько месяцев на 45-го президента США совершили несколько покушений. Первое произошло 13 июля во время избирательного митинга. Сообщалось, что пуля задела его правое ухо – на лице политика виднелись кровавые следы. Вероятного стрелка убили, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, стрелявший в политика с крыши соседнего здания.

Еще одно вероятное покушение Трамп пережил 15 сентября. В его штабе заявили, что рядом с ним в гольф-клубе произошла стрельба. Вероятный стрелок оперативно задержан. По данным CNN, он поддерживал Украину. Сам Трамп заявил, что покушение на него было якобы из-за риторики Байдена и Харрис.