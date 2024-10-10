Аналитические центры предлагают создать "банк НАТО" для защиты от Трампа – The Guardian
Европа, Великобритания и Украина должны срочно усилить свою общую безопасность от возможных действий кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Предлагается создать "банк НАТО" для финансирования оборонных расходов, говорится в отчете британских и немецких аналитических центров, на который ссылается The Guardian.
В отчете предупреждается, что в случае победы Трампа на выборах он может уменьшить расходы США на оборону в Европе, давить на Украину для заключения невыгодного соглашения с Россией или даже вывести США из НАТО.
Такие действия могут оказать серьезное влияние на обмен разведданными и основной принцип НАТО о коллективной обороне — статью 5.
Аналитики рекомендуют создать многосторонний финансовый механизм – своеобразный "банк НАТО", который поможет смягчить последствия второго возможного президентства Трампа. Этот банк будет содействовать странам – членам НАТО в финансировании оборонных нужд через выгодные кредиты и более длительные сроки погашения, а его финансирование будет базироваться на первоначальных взносах государств-участников в обмен на акционерный капитал.
Доклад подготовлен New Diplomacy Project, консультантами которого являются сэр Дэвид Мэннинг, бывший посол Великобритании в Вашингтоне, и Фонд Фридриха Эберта, связанный с Социал-демократической партией канцлера Германии Олафа Шольца (SDP).
- 27 сентября 2024 года у президента Зеленского была встреча с Трампом в Trump Tower в Нью-Йорке. Тот заявил, что он и украинский президент одинаково хотят "справедливого мира" для Украины.
- Трамп после встречи пообещал приехать в "прекрасную Украину".