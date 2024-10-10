Аналитические центры предлагают создать "банк НАТО" для защиты от Трампа – The Guardian

Европе, Великобритании и Украине предлагают создать "банк НАТО" для финансирования обороны и уменьшения зависимости от США в случае избрания Трампа

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / Allison Dinner)

Европа, Великобритания и Украина должны срочно усилить свою общую безопасность от возможных действий кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Предлагается создать "банк НАТО" для финансирования оборонных расходов, говорится в отчете британских и немецких аналитических центров, на который ссылается The Guardian.

В отчете предупреждается, что в случае победы Трампа на выборах он может уменьшить расходы США на оборону в Европе, давить на Украину для заключения невыгодного соглашения с Россией или даже вывести США из НАТО.

Такие действия могут оказать серьезное влияние на обмен разведданными и основной принцип НАТО о коллективной обороне — статью 5.

Аналитики рекомендуют создать многосторонний финансовый механизм – своеобразный "банк НАТО", который поможет смягчить последствия второго возможного президентства Трампа. Этот банк будет содействовать странам – членам НАТО в финансировании оборонных нужд через выгодные кредиты и более длительные сроки погашения, а его финансирование будет базироваться на первоначальных взносах государств-участников в обмен на акционерный капитал.

Доклад подготовлен New Diplomacy Project, консультантами которого являются сэр Дэвид Мэннинг, бывший посол Великобритании в Вашингтоне, и Фонд Фридриха Эберта, связанный с Социал-демократической партией канцлера Германии Олафа Шольца (SDP).

СПРАВКА New Diplomacy Project – это британский аналитический центр, занимающийся исследованием и анализом вопросов внешней политики. Он поддерживает формирование внешней политики Великобритании, в частности сотрудничает с Лейбористской партией. Проект фокусируется на новых подходах к дипломатии и международным отношениям. Организация предоставляет рекомендации по безопасности, обороне и глобальным отношениям, работая с экспертами в различных отраслях. New Diplomacy Project – это британский аналитический центр, занимающийся исследованием и анализом вопросов внешней политики. Он поддерживает формирование внешней политики Великобритании, в частности сотрудничает с Лейбористской партией. Проект фокусируется на новых подходах к дипломатии и международным отношениям. Организация предоставляет рекомендации по безопасности, обороне и глобальным отношениям, работая с экспертами в различных отраслях.