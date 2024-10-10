Аналітичні центри пропонують створити "банк НАТО" для захисту від Трампа – The Guardian
Європа, Велика Британія та Україна повинні терміново посилити свою спільну безпеку від можливих дій кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа. Пропонується створити "банк НАТО" для фінансування оборонних витрат, йдеться у звіті британських і німецьких аналітичних центрів, на який посилається The Guardian.
У звіті попереджається, що в разі перемоги Трампа на виборах він може зменшити витрати США на оборону в Європі, тиснути на Україну щодо укладення невигідної угоди з Росією або навіть вивести США з НАТО.
Такі дії можуть серйозно вплинути на обмін розвідданими та основний принцип НАТО про колективну оборону — статтю 5.
Аналітики рекомендують створити багатосторонній фінансовий механізм — своєрідний "банк НАТО", що допоможе пом’якшити наслідки другого можливого президентства Трампа. Цей банк сприятиме країнам – членам НАТО у фінансуванні оборонних потреб через вигідні кредити та триваліші терміни погашення, а його фінансування базуватиметься на початкових внесках держав-учасниць в обмін на акціонерний капітал.
Доповідь підготовлено New Diplomacy Project, консультантами якого є сер Девід Меннінг, колишній посол Великої Британії у Вашингтоні, і Фонд Фрідріха Еберта, який пов’язаний із Соціал-демократичною партією канцлера Німеччини Олафа Шольца (SDP).
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