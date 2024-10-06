Трамп – в штате, где в него стреляли: Возможно, мои оппоненты пытались убить меня

"Кто знает, возможно, они даже пытались меня убить", – заявил кандидат в президенты США, выступая в Батлере, Пенсильвания

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / WILL OLIVER)

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп допустил, что политические оппоненты "возможно, даже пытались убить" его. Об этом он заявил на предвыборном мероприятии в Пенсильвании, где летом на него совершили первое покушение, пишет The Guardian.

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"В течение последних восьми лет те, кто хочет помешать нам достичь этого будущего, клеветали, выдвигали мне импичмент, обвинения, пытались исключить меня из избирательного бюллетеня и, кто знает, возможно, даже пытались меня убить", – сказал он.

Как и обещал ранее, на мероприятии присутствовал американский миллиардер Илон Маск. Он заявил, что в США был один президент, который "не мог подняться по лестнице", имея в виду Джо Байдена, и другой, "боровшийся после того, как его подстрелили".