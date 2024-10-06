Трамп – в штате, где в него стреляли: Возможно, мои оппоненты пытались убить меня
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп допустил, что политические оппоненты "возможно, даже пытались убить" его. Об этом он заявил на предвыборном мероприятии в Пенсильвании, где летом на него совершили первое покушение, пишет The Guardian.
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"В течение последних восьми лет те, кто хочет помешать нам достичь этого будущего, клеветали, выдвигали мне импичмент, обвинения, пытались исключить меня из избирательного бюллетеня и, кто знает, возможно, даже пытались меня убить", – сказал он.
Как и обещал ранее, на мероприятии присутствовал американский миллиардер Илон Маск. Он заявил, что в США был один президент, который "не мог подняться по лестнице", имея в виду Джо Байдена, и другой, "боровшийся после того, как его подстрелили".
- Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля во время избирательного митинга. Сообщалось, что пуля задела его правое ухо – на лице политика виднелись кровавые следы. Вероятного стрелка убили, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, стрелявший в политика с крыши соседнего здания.
- Байден после покушения заявил, что молится за Трампа и его семью. Украинский лидер Владимир Зеленский пожелал США стать сильнее после этого. Другие мировые лидеры также отреагировали на стрельбу в Трампа.
- Еще одно вероятное покушение Трамп пережил 15 сентября. В его штабе заявили, что рядом с ним в гольф-клубе произошла стрельба. Вероятного стрелка оперативно задержали. По данным CNN, он поддерживал Украину. Сам Трамп заявил, что покушение на него было якобы из-за риторики Байдена и Харрис.