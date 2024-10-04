Камала Харрис опережает Трампа на 2%, но в пределах статистической погрешности – соцопрос
Вице-президент США Камала Харрис имеет на 2% большую поддержку среди избирателей, чем ее соперник, выдвиженец от Республиканской партии Дональд Трамп. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса NPR/PBS News/Marist.
Новый опрос показал, что Харрис набирает 50% вероятных избирателей по сравнению с 48% у Трампа.
Исследование выявило тенденцию к расширению гендерного неравенства. Почти шестеро из 10 мужчин (57%) поддержали Трампа, в то время как 41% поддержали вице-президента.
Однако, по данным опроса, кандидат от Республиканской партии Трамп имел преимущество среди независимых избирателей (не демонстрирующих устойчивую поддержку демократов или республиканцев. – Ред.), которые, скорее всего, примут участие в голосовании, набрав 50% против 46% у Харрис.
Опрос проводился с 27 сентября по 1 октября среди 1514 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность исследования составляет 3,5 процентных пункта.
- 23 сентября 2024 года стало известно, что Харрис опережает Трампа на пять процентных пунктов в опросах.
- В то же время, несмотря на то, что американцы определили Харрис победителем дебатов, это не сильно изменило ее положение в ключевых штатах.
- Команда Харрис считает, что Республиканская партия активно готовится к правовому обжалованию результатов президентских выборов в США.