Камала Гарріс випереджає Трампа на 2%, але в межах похибки – соцопитування

Віцепрезидентка США Камала Гарріс (Фото: ЕРА)

Віцепрезидентка США Камала Гарріс має на 2% більшу підтримку серед виборців, ніж її суперник, висуванець від Республіканської партії Дональд Трамп. Про це свідчать результати соцопитування NPR/PBS News/Marist.

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Нове опитування показало, що Гарріс набирає 50% ймовірних виборців, порівняно з 48% у Трампа.

Дослідження виявило тенденцію до розширення гендерної нерівності. Майже шість із 10 чоловіків (57%) підтримали Трампа, тоді як 41% підтримали віцепрезидентку.

Проте, за даними опитування, кандидат від Республіканської партії Трамп мав перевагу серед незалежних виборців (тих, що не демонструють сталої підтримки демократів або республіканців. – Ред.), які, найімовірніше, візьмуть участь у голосуванні, набравши 50% проти 46% у Гарріс.

Опитування проводилося з 27 вересня до 1 жовтня серед 1514 зареєстрованих виборців. Статистична похибка дослідження становить 3,5 відсоткових пунктів.