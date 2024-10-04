Камала Гарріс випереджає Трампа на 2%, але в межах похибки – соцопитування
Віцепрезидентка США Камала Гарріс має на 2% більшу підтримку серед виборців, ніж її суперник, висуванець від Республіканської партії Дональд Трамп. Про це свідчать результати соцопитування NPR/PBS News/Marist.
Нове опитування показало, що Гарріс набирає 50% ймовірних виборців, порівняно з 48% у Трампа.
Дослідження виявило тенденцію до розширення гендерної нерівності. Майже шість із 10 чоловіків (57%) підтримали Трампа, тоді як 41% підтримали віцепрезидентку.
Проте, за даними опитування, кандидат від Республіканської партії Трамп мав перевагу серед незалежних виборців (тих, що не демонструють сталої підтримки демократів або республіканців. – Ред.), які, найімовірніше, візьмуть участь у голосуванні, набравши 50% проти 46% у Гарріс.
Опитування проводилося з 27 вересня до 1 жовтня серед 1514 зареєстрованих виборців. Статистична похибка дослідження становить 3,5 відсоткових пунктів.
- 23 вересня 2024 року стало відомо, що Гарріс випереджає Трампа на п'ять відсоткових пунктів в опитуваннях.
- Водночас попри те, що американці визначили Гарріс переможницею дебатів, це не сильно змінило її становище у ключових штатах.
- Команда Гарріс вважає, що Республіканська партія активно готується до правового оскарження результатів президентських виборів у США.