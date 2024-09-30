Reuters: Республіканці готуються до правового оскарження результатів виборів у США

Кампанія Гарріс стверджує, що республіканці намагаються посіяти недовіру до виборів, щоб у разі поразки звинуватити систему в несправедливості

Фото: ЕРА/JUSTIN LANE

Республіканська партія активно готується до правового оскарження результатів президентських виборів у США. Так вважає команда кандидатки від демократів Камали Гарріс, передає Reuters.

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Як пишуть журналісти, республіканці часто подають судові позови, спрямовані на обмеження доступу до голосування, пояснюючи це необхідністю запобігання фальсифікаціям. Водночас демократи звертаються до суду з вимогами забезпечити максимальну доступність голосування.

Наприклад, у штаті Аризона організація, створена радником лідера республіканців Дональда Трампа Стівеном Міллером, пропонує суддям можливість анулювати результати виборів через "порушення" з боку місцевих чиновників. Позов передбачає можливість призначення повторних виборів у округах, де Гарріс незначно випереджає Трампа.

У Мічигані республіканці намагаються обмежити реєстрацію виборців і використання мобільних виборчих пунктів. У Неваді вони вимагають видалення з виборчих списків осіб, які не мають права голосувати, попри закінчення терміну для таких перевірок.

У Пенсильванії Республіканська партія хоче посилити правила голосування поштою та обмежити можливість виправлення помилок у бюлетенях. Суд штату постановив не зараховувати бюлетені з неправильними датами, що стало перемогою для республіканців.

Загалом Республіканський національний комітет бере участь у понад 120 судових процесах у 26 штатах. Експерти зазначають, що це може підірвати довіру до виборчого процесу.

Кампанія Гарріс стверджує, що республіканці намагаються посіяти недовіру до виборів, щоб у разі поразки звинуватити систему в несправедливості.

23 вересня 2024 року стало відомо, що Гарріс випереджає Трампа на п'ять відсоткових пунктів в опитуваннях.

Водночас попри те, що американці визначили Гарріс переможницею дебатів, це не сильно змінило її становище у ключових штатах.

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