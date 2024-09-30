Reuters: Республиканцы готовятся к правовому обжалованию результатов выборов в США

Кампания Харрис утверждает, что республиканцы пытаются посеять недоверие к выборам, чтобы в случае поражения обвинить систему в несправедливости

Фото: ЭРА/JUSTIN LANE

Республиканская партия активно готовится к правовому обжалованию результатов президентских выборов в США. Так считает команда кандидата от демократов Камалы Харрис, передает Reuters.

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Как пишут журналисты, республиканцы часто подают судебные иски, направленные на ограничение доступа к голосованию, объясняя это необходимостью предотвращения фальсификаций. В то же время демократы обращаются в суд с требованиями обеспечить максимальную доступность голосования.

Например, в штате Аризона организация, созданная советником лидера республиканцев Дональда Трампа Стивеном Миллером, предлагает судьям возможность аннулировать результаты выборов из-за "нарушений" со стороны местных чиновников. Иск предусматривает возможность назначения повторных выборов по округам, где Харрис незначительно опережает Трампа.

В Мичигане республиканцы пытаются ограничить регистрацию избирателей и использование мобильных избирательных пунктов. В Неваде они требуют удаления из избирательных списков лиц, не имеющих права голосовать, несмотря на истечение срока для таких проверок.

В Пенсильвании Республиканская партия хочет усилить правила голосования по почте и ограничить возможность исправления ошибок в бюллетенях. Суд штата постановил не засчитывать бюллетени с неправильными датами, что стало победой для республиканцев.

В целом Республиканский национальный комитет принимает участие более чем в 120 судебных процессах в 26 штатах. Эксперты отмечают, что это может подорвать доверие к избирательному процессу.

Кампания Харрис утверждает, что республиканцы пытаются посеять недоверие к выборам, чтобы в случае поражения обвинить систему в несправедливости.

23 сентября 2024 года стало известно, что Харрис опережает Трампа на пять процентных пунктов в опросах.

В то же время, несмотря на то, что американцы определили Харрис победительницей дебатов, это не сильно изменило ее положение в ключевых штатах.

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