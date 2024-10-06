Трамп – у штаті, де у нього стріляли: Можливо, мої опоненти намагалися вбити мене
Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп допустив, що політичні опоненти, "можливо, навіть намагалися вбити" його. Про це він заявив на передвиборчому заході у Пенсильванії, де влітку на нього скоїли перший замах, пише The Guardian.
"Протягом останніх восьми років ті, хто хоче перешкодити нам досягти цього майбутнього, робили на мене наклепи, висунули мені імпічмент, звинувачення, намагалися виключити мене з виборчого бюлетеня і, хто знає, можливо, навіть намагалися мене вбити", – сказав він.
Як і обіцяв раніше, на заході був присутній американський мільярдер Ілон Маск. Він заявив, що у США був один президент, який "не міг піднятися сходами", маючи на увазі Джо Байдена, та інший, "який боровся після того, як його підстрелили".
- Замах на Дональда Трампа стався 13 липня під час виборчого мітингу. Повідомлялося, що куля зачепила його праве вухо – на обличчі політика було видно криваві сліди. Ймовірного стрільця вбили, ним виявився 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку, які стріляв у політика з даху сусідньої будівлі.
- Байден після замаху заявив, що молиться за Трампа та його сім'ю. Український лідер Володимир Зеленський побажав США стати сильнішими після цього. Інші світові лідери також відреагували на стрілянину у Трампа.
- Ще один ймовірний замах Трамп пережив 15 вересня. У його штабі заявили, що поруч із ним у гольф-клубі сталася стрілянина. Ймовірного стрільця оперативно затримали. За даними CNN, він підтримував Україну. Сам Трамп заявив, що замах на нього був нібито через риторику Байдена і Гарріс.