Трамп – у штаті, де у нього стріляли: Можливо, мої опоненти намагалися вбити мене

"Хто знає, можливо, вони навіть намагалися мене вбити", – заявив кандидат у президенти США, виступаючи у Батлері, Пенсильванія

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / WILL OLIVER)

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп допустив, що політичні опоненти, "можливо, навіть намагалися вбити" його. Про це він заявив на передвиборчому заході у Пенсильванії, де влітку на нього скоїли перший замах, пише The Guardian.

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"Протягом останніх восьми років ті, хто хоче перешкодити нам досягти цього майбутнього, робили на мене наклепи, висунули мені імпічмент, звинувачення, намагалися виключити мене з виборчого бюлетеня і, хто знає, можливо, навіть намагалися мене вбити", – сказав він.

Як і обіцяв раніше, на заході був присутній американський мільярдер Ілон Маск. Він заявив, що у США був один президент, який "не міг піднятися сходами", маючи на увазі Джо Байдена, та інший, "який боровся після того, як його підстрелили".