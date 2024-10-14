Недалеко от Трампа в Калифорнии задержали мужчину с оружием. Может быть третье покушение
В Южной Калифорнии 12 октября недалеко от места проведения митинга в поддержку кандидата в президенты США Дональда Трампа полиция задержала мужчину с оружием. Об этом сообщил ряд западных медиа, в том числе американская газета The New York Post и телеканал CNN.
Задержанным оказался Вэм Миллер – 49-летний житель Лас-Вегаса. Его остановили около 17:00 12 октября на контрольно-пропускном пункте в нескольких сотнях метров от места проведения митинга.
У него были поддельные VIP-пропуска и журналистские удостоверения, а также незарегистрированное оружие, среди которого было заряжено ружье, пистолет и магазин большой емкости.
Местный шериф города Коачелла, восточнее Лос-Анджелеса, допустил, что этот случай мог быть попыткой подготовки к третьему покушению на Трампа. Отмечается, что инцидент не повлиял на безопасность ни бывшего президента, ни митингующих.
Позже в тот же день подозреваемый был отпущен под залог в размере $5000. Теперь он должен явиться в суд 2 января 2025 для дальнейшего рассмотрения дела.
- На 45-го президента США совершили несколько покушений. Первое произошло 13 июля во время избирательного митинга. Сообщалось, что пуля задела его правое ухо – на лице политика виднелись кровавые следы. Вероятного стрелка убили, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, стрелявший в политика с крыши соседнего здания.
- Еще одно вероятное покушение Трамп пережил 15 сентября. В его штабе заявили, что рядом с ним в гольф-клубе произошла стрельба. Вероятного стрелка оперативно задержали. По данным CNN, он поддерживал Украину. Сам Трамп заявил, что покушение на него было якобы из-за риторики Байдена и Харрис.