WP: Зеленський був розчарований зосередженістю Блінкена на корупції під час останньої зустрічі

Офіційні особи США, включно з Блінкеном, кажуть, що Україна зробила недостатньо в боротьбі з корупцією, пише видання

Володимир Зеленський та Ентоні Блінкен (Фото: Офіс президента)

Остання зустріч між президентом Володимиром Зеленським і державним секретарем США Ентоні Блінкеном була напруженою – український лідер подякував Вашингтону за військову допомогу, але виглядав розчарованим зосередженістю американського посадовця на корупції. Про це повідомило видання The Washington Post з посиланням на неназваних співрозмовників, ознайомлених зі змістом розмови.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

У матеріалі йдеться, що українські офіційні особи наполягають, що вони борються з корупцією так само жорстоко, як їхні війська з росіянами. Але західні уряди, включно зі США, стверджують, що цього все ще недостатньо.

WP зазначило: це джерело напруги між Києвом і деякими союзниками, яке створює постійну небезпеку для додаткової економічної та військової допомоги.

Зокрема, видання згадує справи колишнього заступника очільника Офісу президента Андрія Смирнова, підприємця Ігоря Коломойського та колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва, яких підозрюють в корупційних злочинах.

WP посилається на українських посадовців, які кажуть, що ці справи є свідченням узгоджених і успішних зусиль у боротьбі з корупцією. Однак усі фігуранти наполягають на своїй невинуватості, і їхні справи досі не дійшли до суду.

"Те, що кількість справ зросла вдвічі, не означає, що корупції стало вдвічі більше. Навпаки: це означає, що ми вдвічі ефективніші, ніж раніше", – заявив виданню керівник спеціального антикорупційного відділу Офісу генпрокурора Олександр Клименко.

Західні столиці, однак, не настільки впевнені. Від боротьби України з корупцією залежать мільярди – не лише власні гроші країни, а й західна військова та економічна допомога, пишуть журналісти.

"Хоча прямих звинувачень у нецільовому використанні чи привласненні американських грошей або зброї не надходило, члени Конгресу від Республіканської партії називали корупцію однією з причин перешкоджання надання пакета допомоги на суму $61 млрд", – йдеться у статті.

Офіційні особи США, включно з Блінкеном, кажуть, що цього все ще недостатньо. У травні під час візиту до Києва він заявив, що Україна "зробила важливі кроки, але багато чого ще належить зробити".

Він наголосив, що Києву потрібне "сильне та передбачуване регуляторне середовище; відкрита та чесна конкуренція; прозорість; верховенство права; ефективні антикорупційні заходи".

"Перемога на полі бою не дозволить Україні стати частиною Росії. Перемога у війні з корупцією не дасть Україні стати схожою на Росію", – сказав держсекретар.