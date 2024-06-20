WP: Зеленский был разочарован вниманием Блинкена к коррупции во время последней встречи

Официальные лица США, в том числе Блинкен, говорят, что Украина сделала недостаточно в борьбе с коррупцией, пишет издание

Владимир Зеленский и Энтони Блинкен (Фото: Офис президента)

Последняя встреча между президентом Владимиром Зеленским и государственным секретарем США Энтони Блинкеном была напряженной – украинский лидер поблагодарил Вашингтон за военную помощь, но выглядел разочарованным сосредоточенностью американского чиновника на коррупции. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на неназванных собеседников, ознакомленных с содержанием разговора.

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В материале говорится, что украинские официальные лица настаивают на том, что они борются с коррупцией так же жестоко, как их войска с россиянами. Но западные правительства, включая США, утверждают, что этого все еще недостаточно.

WP отметило, что это источник напряженности между Киевом и некоторыми союзниками, что создает постоянную опасность для дополнительной экономической и военной помощи.

В частности, издание вспоминает дела бывшего замглавы Офиса президента Андрея Смирнова, предпринимателя Игоря Коломойского и бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева, которых подозревают в коррупционных преступлениях.

WP ссылается на украинских чиновников, которые говорят, что эти дела являются свидетельством согласованных и успешных усилий по борьбе с коррупцией. Однако все фигуранты настаивают на своей невиновности, и их дела до сих пор не дошли до суда.

"То, что количество дел выросло вдвое, не означает, что коррупции стало вдвое больше. Наоборот: это значит, что мы вдвое эффективнее, чем раньше", — заявил руководитель специального антикоррупционного отдела Офиса генпрокурора Александр Клименко.

Западные столицы, однако, не столь уверены. От борьбы Украины с коррупцией зависят миллиарды – не только собственные деньги страны, но и западная военная и экономическая помощь, пишут журналисты.

"Хотя прямых обвинений в нецелевом использовании или присвоении американских денег или оружия не поступало, члены Конгресса от Республиканской партии называли коррупцию одной из причин препятствования предоставлению пакета помощи на сумму $61 млрд", — говорится в статье.

Официальные лица США, включая Блинкена, говорят, что этого все еще недостаточно. В мае во время визита в Киев он заявил, что Украина "сделала важные шаги, но многое предстоит сделать".

Он подчеркнул, что Киеву нужна "сильная и предполагаемая регуляторная среда; открытая и честная конкуренция; прозрачность; верховенство права; эффективные антикоррупционные меры".

"Победа на поле боя не позволит Украине стать частью России. Победа в войне с коррупцией не даст Украине стать похожей на Россию", — сказал госсекретарь.