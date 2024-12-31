Як діятиме комендантська година у новорічну ніч і що буде з порушниками

Комендантська година на Новий рік і свята змінюватися не буде, виключення – Закарпатська область

Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO

У новорічну ніч по всій Україні діятиме комендантська година, виключення – Закарпатська область. Порушників можуть затримати та доставити до відділення поліції, заявив в ефірі національного телемарафону голова Департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максим Ахрамєєв.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Зокрема, речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов повідомив, що у Києві не планується скасування або скорочення комендантської години.

"Комендантська година на Новий рік і свята змінюватися не буде. Як завжди усі служби, які відповідають за безпеку, зокрема патрулі Нацполіції й сили оборони, працюватимуть у посиленому режимі. Громадських святкувань не буде", – заявив він.

З подібними заявами виступила влада решти областей.

Під час комендантської години заборонено перебувати на вулицях і в громадських місцях, якщо немає сигналу повітряної тривоги. У разі оголошення тривоги жителі повинні взяти документи, що підтверджують особу, та вирушити до найближчого укриття. Переміщатися вулицями без відповідних перепусток або документів у цей час не дозволяється.

Ось розклад комендантської години для кожної області:

Вінницька область : 00:00 – 5:00

: 00:00 – 5:00 Волинська область : 00:00 – 5:00

: 00:00 – 5:00 Дніпропетровська область : 00:00 – 5:00 (у Нікопольському районі: 23:00 – 4:00; у Синельниківському районі: 22:00 – 5:00)

: 00:00 – 5:00 (у Нікопольському районі: 23:00 – 4:00; у Синельниківському районі: 22:00 – 5:00) Донецька область : 21:00 – 5:00

: 21:00 – 5:00 Житомирська область : 00:00 – 5:00

: 00:00 – 5:00 Закарпатська область : комендантська година не діє

: комендантська година не діє Запорізька область : 21:00 – 5:00 (у місті Запоріжжя та області: 23:00 – 5:00)

: 21:00 – 5:00 (у місті Запоріжжя та області: 23:00 – 5:00) Івано-Франківська область : 00:00 – 5:00

: 00:00 – 5:00 Київ та Київська область : 00:00 – 5:00

: 00:00 – 5:00 Кіровоградська область : 00:00 – 4:00

: 00:00 – 4:00 Луганська область : 21:00 – 5:00

: 21:00 – 5:00 Львівська область : 00:00 – 5:00

: 00:00 – 5:00 Миколаївська область : 00:00 – 5:00 (в Очаківській міській територіальній громаді: 23:00 – 5:00)

: 00:00 – 5:00 (в Очаківській міській територіальній громаді: 23:00 – 5:00) Одеська область : 00:00 – 5:00

: 00:00 – 5:00 Полтавська область : 00:00 – 4:00

: 00:00 – 4:00 Рівненська область : 00:00 – 5:00

: 00:00 – 5:00 Сумська область : 23:00 – 5:00

: 23:00 – 5:00 Тернопільська область : 00:00 – 5:00

: 00:00 – 5:00 Харківська область : 23:00 – 5:00

: 23:00 – 5:00 Херсонська область : 20:00 – 6:00

: 20:00 – 6:00 Хмельницька область : 00:00 – 5:00

: 00:00 – 5:00 Черкаська область : 00:00 – 4:00

: 00:00 – 4:00 Чернівецька область : 00:00 – 4:00

: 00:00 – 4:00 Чернігівська область: 00:00 – 4:00.

Єдина область, яку це не стосується, – Закарпатська. Там комендантська година не діє.

За словами Ахрамєєва, Національна поліція, всі наряди будуть реагувати на осіб, які перебувають під час комендантської години на вулицях.

"З розумінням будемо ставитися до людей, різні причини. Тобто якщо це була негайна потреба або потрібно було звернутися до лікарень чи ще якісь причини – будемо з порозумінням ставитися", – заявив він.

За китайським календарем визначається рік, якої тварини надходить. Загалом існує 12 зодіаків тварин. Цього року зустрічатимемо рік Змії. Нагадаємо, зараз триває рік Дракона.

За східним календарем, символічними кольорами року стануть похідні кольори дерева. Тобто зелений, жовтий, золотий. Традиційно ці кольори асоціюють з багатством та теплом.