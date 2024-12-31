Как будет действовать комендантский час в новогоднюю ночь и что будет с нарушителями
Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO

В новогоднюю ночь по всей Украине будет действовать комендантский час, исключение – Закарпатская область. Нарушителей могут задержать и доставить в отделение полиции, заявил в эфире национального телемарафона глава Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Максим Ахрамеев.

В частности, представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов сообщил, что в Киеве не планируется отмена или сокращение комендантского часа.

"Комендантский час на Новый год и праздники меняться не будет. Как всегда, все службы, отвечающие за безопасность, в частности патрули Нацполиции и силы обороны, будут работать в усиленном режиме. Общественных празднований не будет", – заявил он.

С подобными заявлениями выступили власти остальных областей.

Во время комендантских часов запрещено находиться на улицах и в общественных местах, если нет сигнала воздушной тревоги. В случае объявления тревоги жители должны взять документы, подтверждающие личность, и отправиться в ближайшее укрытие. Перемещаться по улицам без соответствующих пропусков или документов в настоящее время не разрешается.

Вот расписание комендантского часа для каждой области:

  • Винницкая область: 00:00 – 5:00
  • Волынская область: 00:00 – 5:00
  • Днепропетровская область: 00:00 – 5:00 (в Никопольском районе: 23:00 – 4:00; в Синельниковском районе: 22:00 – 5:00)
  • Донецкая область: 21:00 – 5:00
  • Житомирская область: 00:00 – 5:00
  • Закарпатская область: комендантский час не действует
  • Запорожская область: 21:00 – 5:00 (в городе Запорожье и области: 23:00 – 5:00)
  • Ивано-Франковская область: 00:00 – 5:00
  • Киев и Киевская область: 00:00 – 5:00
  • Кировоградская область: 00:00 – 4:00
  • Луганская область: 21:00 – 5:00
  • Львовская область: 00:00 – 5:00
  • Николаевская область: 00:00 – 5:00 (в Очаковском городском территориальном обществе: 23:00 – 5:00)
  • Одесская область: 00:00 – 5:00
  • Полтавская область: 00:00 – 4:00
  • Ровенская область: 00:00 – 5:00
  • Сумская область: 23:00 – 5:00
  • Тернопольская область: 00:00 – 5:00
  • Харьковская область: 23:00 – 5:00
  • Херсонская область: 20:00 – 6:00
  • Хмельницкая область: 00:00 – 5:00
  • Черкасская область: 00:00 – 4:00
  • Черновицкая область: 00:00 – 4:00
  • Черниговская область: 00:00 – 4:00.

Единственная область, которую это не касается, – Закарпатская. Там комендантский час не действует.

По словам Ахрамеева, Национальная полиция, все наряды будут реагировать на лиц, находящихся во время комендантского часа на улицах.

"С пониманием будем относиться к людям, разные причины. То есть если это была немедленная потребность или нужно было обратиться в больницы или еще какие-то причины – будем с пониманием относиться", – заявил он.

  • По китайскому календарю определяется год, по которому животные поступает. В общей сложности существует 12 зодиаков животных. В этом году будем встречать год Змеи. Напомним, сейчас длится год Дракона.
  • По восточному календарю, символическим цветом года станут производные цвета дерева. То есть, зеленый, желтый, золотой. Традиционно эти цвета ассоциируют с богатством и теплом.
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