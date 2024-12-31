Как будет действовать комендантский час в новогоднюю ночь и что будет с нарушителями

Комендантский час на Новый год и праздники меняться не будет, исключение – Закарпатская область

Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO

В новогоднюю ночь по всей Украине будет действовать комендантский час, исключение – Закарпатская область. Нарушителей могут задержать и доставить в отделение полиции, заявил в эфире национального телемарафона глава Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Максим Ахрамеев.

В частности, представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов сообщил, что в Киеве не планируется отмена или сокращение комендантского часа.

"Комендантский час на Новый год и праздники меняться не будет. Как всегда, все службы, отвечающие за безопасность, в частности патрули Нацполиции и силы обороны, будут работать в усиленном режиме. Общественных празднований не будет", – заявил он.

С подобными заявлениями выступили власти остальных областей.

Во время комендантских часов запрещено находиться на улицах и в общественных местах, если нет сигнала воздушной тревоги. В случае объявления тревоги жители должны взять документы, подтверждающие личность, и отправиться в ближайшее укрытие. Перемещаться по улицам без соответствующих пропусков или документов в настоящее время не разрешается.

Вот расписание комендантского часа для каждой области:

Винницкая область: 00:00 – 5:00

00:00 – 5:00 Волынская область: 00:00 – 5:00

00:00 – 5:00 Днепропетровская область: 00:00 – 5:00 (в Никопольском районе: 23:00 – 4:00; в Синельниковском районе: 22:00 – 5:00)

00:00 – 5:00 (в Никопольском районе: 23:00 – 4:00; в Синельниковском районе: 22:00 – 5:00) Донецкая область: 21:00 – 5:00

21:00 – 5:00 Житомирская область: 00:00 – 5:00

00:00 – 5:00 Закарпатская область: комендантский час не действует

комендантский час не действует Запорожская область: 21:00 – 5:00 (в городе Запорожье и области: 23:00 – 5:00)

21:00 – 5:00 (в городе Запорожье и области: 23:00 – 5:00) Ивано-Франковская область: 00:00 – 5:00

00:00 – 5:00 Киев и Киевская область: 00:00 – 5:00

00:00 – 5:00 Кировоградская область: 00:00 – 4:00

00:00 – 4:00 Луганская область: 21:00 – 5:00

21:00 – 5:00 Львовская область: 00:00 – 5:00

00:00 – 5:00 Николаевская область: 00:00 – 5:00 (в Очаковском городском территориальном обществе: 23:00 – 5:00)

00:00 – 5:00 (в Очаковском городском территориальном обществе: 23:00 – 5:00) Одесская область: 00:00 – 5:00

00:00 – 5:00 Полтавская область: 00:00 – 4:00

00:00 – 4:00 Ровенская область: 00:00 – 5:00

00:00 – 5:00 Сумская область: 23:00 – 5:00

23:00 – 5:00 Тернопольская область: 00:00 – 5:00

00:00 – 5:00 Харьковская область: 23:00 – 5:00

23:00 – 5:00 Херсонская область: 20:00 – 6:00

20:00 – 6:00 Хмельницкая область: 00:00 – 5:00

00:00 – 5:00 Черкасская область: 00:00 – 4:00

00:00 – 4:00 Черновицкая область: 00:00 – 4:00

00:00 – 4:00 Черниговская область: 00:00 – 4:00.

Единственная область, которую это не касается, – Закарпатская. Там комендантский час не действует.

По словам Ахрамеева, Национальная полиция, все наряды будут реагировать на лиц, находящихся во время комендантского часа на улицах.

"С пониманием будем относиться к людям, разные причины. То есть если это была немедленная потребность или нужно было обратиться в больницы или еще какие-то причины – будем с пониманием относиться", – заявил он.

По китайскому календарю определяется год, по которому животные поступает. В общей сложности существует 12 зодиаков животных. В этом году будем встречать год Змеи. Напомним, сейчас длится год Дракона.

По восточному календарю, символическим цветом года станут производные цвета дерева. То есть, зеленый, желтый, золотой. Традиционно эти цвета ассоциируют с богатством и теплом.