Как будет действовать комендантский час в новогоднюю ночь и что будет с нарушителями
В новогоднюю ночь по всей Украине будет действовать комендантский час, исключение – Закарпатская область. Нарушителей могут задержать и доставить в отделение полиции, заявил в эфире национального телемарафона глава Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Максим Ахрамеев.
В частности, представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов сообщил, что в Киеве не планируется отмена или сокращение комендантского часа.
"Комендантский час на Новый год и праздники меняться не будет. Как всегда, все службы, отвечающие за безопасность, в частности патрули Нацполиции и силы обороны, будут работать в усиленном режиме. Общественных празднований не будет", – заявил он.
С подобными заявлениями выступили власти остальных областей.
Во время комендантских часов запрещено находиться на улицах и в общественных местах, если нет сигнала воздушной тревоги. В случае объявления тревоги жители должны взять документы, подтверждающие личность, и отправиться в ближайшее укрытие. Перемещаться по улицам без соответствующих пропусков или документов в настоящее время не разрешается.
Вот расписание комендантского часа для каждой области:
- Винницкая область: 00:00 – 5:00
- Волынская область: 00:00 – 5:00
- Днепропетровская область: 00:00 – 5:00 (в Никопольском районе: 23:00 – 4:00; в Синельниковском районе: 22:00 – 5:00)
- Донецкая область: 21:00 – 5:00
- Житомирская область: 00:00 – 5:00
- Закарпатская область: комендантский час не действует
- Запорожская область: 21:00 – 5:00 (в городе Запорожье и области: 23:00 – 5:00)
- Ивано-Франковская область: 00:00 – 5:00
- Киев и Киевская область: 00:00 – 5:00
- Кировоградская область: 00:00 – 4:00
- Луганская область: 21:00 – 5:00
- Львовская область: 00:00 – 5:00
- Николаевская область: 00:00 – 5:00 (в Очаковском городском территориальном обществе: 23:00 – 5:00)
- Одесская область: 00:00 – 5:00
- Полтавская область: 00:00 – 4:00
- Ровенская область: 00:00 – 5:00
- Сумская область: 23:00 – 5:00
- Тернопольская область: 00:00 – 5:00
- Харьковская область: 23:00 – 5:00
- Херсонская область: 20:00 – 6:00
- Хмельницкая область: 00:00 – 5:00
- Черкасская область: 00:00 – 4:00
- Черновицкая область: 00:00 – 4:00
- Черниговская область: 00:00 – 4:00.
Единственная область, которую это не касается, – Закарпатская. Там комендантский час не действует.
По словам Ахрамеева, Национальная полиция, все наряды будут реагировать на лиц, находящихся во время комендантского часа на улицах.
"С пониманием будем относиться к людям, разные причины. То есть если это была немедленная потребность или нужно было обратиться в больницы или еще какие-то причины – будем с пониманием относиться", – заявил он.
- По китайскому календарю определяется год, по которому животные поступает. В общей сложности существует 12 зодиаков животных. В этом году будем встречать год Змеи. Напомним, сейчас длится год Дракона.
- По восточному календарю, символическим цветом года станут производные цвета дерева. То есть, зеленый, желтый, золотой. Традиционно эти цвета ассоциируют с богатством и теплом.