Як викликати поліцію та рятувальників, коли немає зв'язку: резервні номери для месенджерів
У зв’язку із потужною хакерською атакою, що спричинила збій в роботі мобільного оператора "Київстар", Держслужба з надзвичайних ситуацій оприлюднила перелік резервних номерів рятувальників та поліції, за якими українці можуть звертатись у месенджерах, якщо немає змоги зателефонувати.
"Ви можете скористатися альтернативними способами виклику екстрених служб, скориставшись WiFi або налаштувавши точку доступу з інших мобільних пристроїв", – йдеться в повідомленні.
Резервні номери телефонів Нацполіції та ДСНС з установленими месенджерами:
→ Вінницька область – +380677185496 (Національна поліція), +380639672336 (ДСНС);
→ Волинська область – +380952950433 (Національна поліція), +380504001186 (ДСНС);
→ Дніпропетровська область – +380504716254 (Національна поліція), +380636350250 (ДСНС);
→ Донецька область – +380506683170 (Національна поліція), +380504940112 (ДСНС);
→ Житомирська область – +380674112270 (Національна поліція), +380930583696 (ДСНС);
→ Закарпатська область – +380671038494 (Національна поліція), +380933234031 (ДСНС);
→ Запорізька область – +380504529195 (Національна поліція), +380933121101 (ДСНС);
→ Івано-Франківська область – +380673450015 (Національна поліція), +380951016112 (ДСНС);
→ Київська область – +380664122099 (Національна поліція), +380996406572 (ДСНС);
→ Київ – +380634458664 (Національна поліція), +380996088672 (ДСНС);
→ Кіровоградська область – +380671911036 (Національна поліція), +380990978934 (ДСНС);
→ Луганська область – +380935076283 (Національна поліція), +380933771748 (ДСНС);
→ Львівська область – +380989579718 (Національна поліція), +380995218220 (ДСНС);
→ Миколаївська область – +380635924087 (ДСНС), +380675432858 (Національна поліція);
→ Одеська область – +380677639802 (Національна поліція), +380503903152 (ДСНС);
→ Полтавська область – +380954805415 (Національна поліція), +380507848128 (ДСНС);
→ Рівненська область – +380505499123 (Національна поліція), +380937007759 (ДСНС);
→ Сумська область – +380997143446 (Національна поліція), +380935165474 (ДСНС);
→ Тернопільська область – +380676736569 (Національна поліція), +380664336604 (ДСНС);
→ Харківська область – +380951300336 (Національна поліція), +380502868101 (ДСНС);
→ Херсонська область – +380675502274 (Національна поліція), +380502109253 (ДСНС);
→ Хмельницька область – +380676723516 (Національна поліція), +380999383978 (ДСНС);
→ Черкаська область – +380673801414 (Національна поліція), +380639775337 (ДСНС);
→ Чернігівська область – +380992001798 (Національна поліція), +380504400180 (ДСНС);
→ Чернівецька область – +380671816525 (Національна поліція), +380662296368 (ДСНС).
- Вранці 12 грудня в оператора мобільного зв'язку "Київстар" стався технічний збій щодо здійснення послуг зв'язку та доступу до інтернету для частини абонентів. Сайт оператора теж не працює.
- Збій також позначився на роботі українських бізнесів та міських сервісів.
- Абоненти не можуть скористатися національним роумінгом через збій – мережа не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів.
- СБУ відкрила кримінальне провадження. За однією з версій, за хакерською атакою можуть стояти спецслужби РФ.
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