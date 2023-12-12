Як викликати поліцію та рятувальників, коли немає зв'язку: резервні номери для месенджерів

ДСНС оприлюднила перелік номерів, за якими мешканці різних регіонів можуть звертатися для виклику поліції та рятувальників через месенджери

Ілюстративне фото - ДСНС

У зв’язку із потужною хакерською атакою, що спричинила збій в роботі мобільного оператора "Київстар", Держслужба з надзвичайних ситуацій оприлюднила перелік резервних номерів рятувальників та поліції, за якими українці можуть звертатись у месенджерах, якщо немає змоги зателефонувати.

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"Ви можете скористатися альтернативними способами виклику екстрених служб, скориставшись WiFi або налаштувавши точку доступу з інших мобільних пристроїв", – йдеться в повідомленні.

Резервні номери телефонів Нацполіції та ДСНС з установленими месенджерами:

→ Вінницька область – +380677185496 (Національна поліція), +380639672336 (ДСНС);

→ Волинська область – +380952950433 (Національна поліція), +380504001186 (ДСНС);

→ Дніпропетровська область – +380504716254 (Національна поліція), +380636350250 (ДСНС);

→ Донецька область – +380506683170 (Національна поліція), +380504940112 (ДСНС);

→ Житомирська область – +380674112270 (Національна поліція), +380930583696 (ДСНС);

→ Закарпатська область – +380671038494 (Національна поліція), +380933234031 (ДСНС);

→ Запорізька область – +380504529195 (Національна поліція), +380933121101 (ДСНС);

→ Івано-Франківська область – +380673450015 (Національна поліція), +380951016112 (ДСНС);

→ Київська область – +380664122099 (Національна поліція), +380996406572 (ДСНС);

→ Київ – +380634458664 (Національна поліція), +380996088672 (ДСНС);

→ Кіровоградська область – +380671911036 (Національна поліція), +380990978934 (ДСНС);

→ Луганська область – +380935076283 (Національна поліція), +380933771748 (ДСНС);

→ Львівська область – +380989579718 (Національна поліція), +380995218220 (ДСНС);

→ Миколаївська область – +380635924087 (ДСНС), +380675432858 (Національна поліція);

→ Одеська область – +380677639802 (Національна поліція), +380503903152 (ДСНС);

→ Полтавська область – +380954805415 (Національна поліція), +380507848128 (ДСНС);

→ Рівненська область – +380505499123 (Національна поліція), +380937007759 (ДСНС);

→ Сумська область – +380997143446 (Національна поліція), +380935165474 (ДСНС);

→ Тернопільська область – +380676736569 (Національна поліція), +380664336604 (ДСНС);

→ Харківська область – +380951300336 (Національна поліція), +380502868101 (ДСНС);

→ Херсонська область – +380675502274 (Національна поліція), +380502109253 (ДСНС);

→ Хмельницька область – +380676723516 (Національна поліція), +380999383978 (ДСНС);

→ Черкаська область – +380673801414 (Національна поліція), +380639775337 (ДСНС);

→ Чернігівська область – +380992001798 (Національна поліція), +380504400180 (ДСНС);

→ Чернівецька область – +380671816525 (Національна поліція), +380662296368 (ДСНС).

Вранці 12 грудня в оператора мобільного зв'язку "Київстар" стався технічний збій щодо здійснення послуг зв'язку та доступу до інтернету для частини абонентів. Сайт оператора теж не працює.

Збій також позначився на роботі українських бізнесів та міських сервісів.

Абоненти не можуть скористатися національним роумінгом через збій – мережа не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів.

СБУ відкрила кримінальне провадження. За однією з версій, за хакерською атакою можуть стояти спецслужби РФ.

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