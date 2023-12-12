Как вызвать полицию и спасателей, когда нет связи: резервные номера для мессенджеров

ГСЧС обнародовала перечень номеров, по которым жители разных регионов могут обращаться для вызова полиции и спасателей через мессенджеры

Иллюстративное фото - ГСЧС

В связи с мощной хакерской атакой, повлекшей сбой в работе мобильного оператора "Киевстар", Госслужба по чрезвычайным ситуациям обнародовала перечень резервных номеров спасателей и полиции, по которым украинцы могут обращаться в мессенджерах, если нет возможности позвонить.

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"Вы можете воспользоваться альтернативными способами вызова экстренных служб, воспользовавшись WiFi или настроив точку доступа с других мобильных устройств", – сказано в сообщении.

Резервные номера телефонов Нацполиции и ГСЧС с установленными мессенджерами:

→ Винницкая область – +380677185496 (Национальная полиция), +380639672336 (ГСЧС);

→ Волынская область – +380952950433 (Национальная полиция), +380504001186 (ГСЧС);

→ Днепропетровская область – +380504716254 (Национальная полиция), +380636350250 (ГСЧС);

→ Донецкая область – +380506683170 (Национальная полиция), +380504940112 (ГСЧС);

→ Житомирская область – +380674112270 (Национальная полиция), +380930583696 (ГСЧС);

→ Закарпатская область – +380671038494 (Национальная полиция), +380933234031 (ГСЧС);

→ Запорожская область – +380504529195 (Национальная полиция), +380933121101 (ГСЧС);

→ Ивано-Франковская область – +380673450015 (Национальная полиция), +380951016112 (ГСЧС);

→ Киевская область – +380664122099 (Национальная полиция), +380996406572 (ГСЧС);

→ Киев – +380634458664 (Национальная полиция), +380996088672 (ГСЧС);

→ Кировоградская область – +380671911036 (Национальная полиция), +380990978934 (ГСЧС);

→ Луганская область – +380935076283 (Национальная полиция), +380933771748 (ГСЧС);

→ Львовская область – +380989579718 (Национальная полиция), +380995218220 (ГСЧС);

→ Николаевская область – +380635924087 (ГСЧС), +380675432858 (Национальная полиция);

→ Одесская область – +380677639802 (Национальная полиция), +380503903152 (ГСЧС);

→ Полтавская область – +380954805415 (Национальная полиция), +380507848128 (ГСЧС);

→ Ровенская область – +380505499123 (Национальная полиция), +380937007759 (ГСЧС);

→ Сумская область – +380997143446 (Национальная полиция), +380935165474 (ГСЧС);

→ Тернопольская область – +380676736569 (Национальная полиция), +380664336604 (ГСЧС);

→ Харьковская область – +380951300336 (Национальная полиция), +380502868101 (ГСЧС);

→ Херсонская область – +380675502274 (Национальная полиция), +380502109253 (ГСЧС);

→ Хмельницкая область – +380676723516 (Национальная полиция), +380999383978 (ГСЧС);

→ Черкасская область – +380673801414 (Национальная полиция), +380639775337 (ГСЧС);

→ Черниговская область – +380992001798 (Национальная полиция), +380504400180 (ГСЧС);

→ Черновицкая область – +380671816525 (Национальная полиция), +380662296368 (ГСЧС).

Утром 12 декабря у оператора мобильной связи "Киевстар" произошел технический сбой по оказанию услуг связи и доступа в интернет для части абонентов. Сайт оператора тоже не работает.

Сбой отразился на работе украинских бизнесов и городских сервисов.

Абоненты не могут воспользоваться национальным роумингом из-за сбоя – сеть не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов.

СБУ открыла уголовное производство. По одной из версий, за хакерской атакой могут стоять спецслужбы РФ.

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