Якщо Росія вирубить нам електрику, ми поставимо навколішки її нафтогаз – Галущенко

Якщо Росія знову почне систематично атакувати енергетичну систему України, відповіддю може бути атака на російську нафтогазову галузь як на основний двигун економіки країни-агресора. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв'ю Politico.

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У відповідь на запитання, чи може відповідь України на атаку РФ по її енергетичній інфраструктурі включати удар по широких нафтогазових операціях Росії, які вважають найбільшим двигуном її економіки, Галущенко відповів, що "це було б лише справедливо".

"На напад (Росії. – Ред.) ми відповіли б тим самим підходом, атакувавши їхню енергетичну інфраструктуру", – сказав міністр.

Галущенко не вважає, що зниження експортних можливостей Росії може призвести до стрибка світових цін на нафту і газ, оскільки інші виробники, за його словами, цілком здатні компенсувати прибрані з ринку обсяги.

"Атаки на інфраструктуру не будуть настільки критичні для (світових – Ред) цін, особливо коли йдеться про газ і нафту... Це паливо можна купити не тільки в Росії. Я впевнений, що світ впорається", – сказав Галущенко.

Міністр перебуває у Вашингтоні для переговорів з адміністрацією США щодо продовження підтримки критично важливих для життєзабезпечення систем України.

За його словами, він також наполягав на введенні санкцій проти атомної галузі РФ, включно з державним Росатомом, щоб змусити росіян піти із Запорізької АЕС.

Ядерне паливо та ядерні технології, як і раніше, є великими статтями експорту РФ. Хоча США та Європа скоротили імпорт нафти та газу з РФ, вони платять за російське ядерне паливо та технології сотні мільйонів доларів, які також йдуть на фінансування війни проти України.

У жовтні 2022 року Росія завдала серії масованих ракетних ударів по енергосистемі України, що спричинило відключення електроенергії в багатьох частинах країни.

1 листопада 2022 року глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що свідомі удари Росії по енергетичній системі України, які спричинили погіршення гуманітарної ситуації у всій країні, слід розглядати як складову частину геноциду українського народу.

Міністерство енергетики припускає, що Росія відновить удари по енергетичній інфраструктурі з настанням холодів.

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