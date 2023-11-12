Если Россия вырубит нам электричество, мы поставим на колени ее нефтегаз – Галущенко

Если Россия снова начнет систематически атаковать энергетическую систему Украины, ответом может быть атака на российскую нефтегазовую отрасль как на основной двигатель экономики страны-агрессора. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в интервью Politico.

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В ответ на вопрос, может ли ответ Украины на атаку РФ по ее энергетической инфраструктуре включать удар по широким нефтегазовым операциям России, которые считаются крупнейшим двигателем ее экономики, Галущенко ответил, что "это было бы только справедливо".

"На нападение (России. – Ред.) мы бы ответили тем же подходом, атаковав их энергетическую инфраструктуру", — сказал министр.

Галущенко не считает, что снижение экспортных возможностей России может привести к скачку мировых цен на нефть и газ, так как другие производители, по его словам, вполне способны компенсировать убранные с рынка объемы.

"Атаки на инфраструктуру не будут столь критичны для (мировых. – Ред.) цен, особенно когда речь идет о газе и нефти... Это топливо можно купить не только в России. Я уверен, что мир справится", - сказал Галущенко.

Министр находится в Вашингтоне для переговоров с администрацией США о продолжении поддержки критически важных для жизнеобеспечения систем Украины.

По его словам, он также настаивал на введении санкций против атомной отрасли РФ, включая государственный Росатом, чтобы заставить россиян уйти с Запорожской АЭС.

Ядерное топливо и ядерные технологии по-прежнему являются крупными статьями экспорта РФ. Хотя США и Европа сократили импорт нефти и газа из РФ, они платят за российское ядерное топливо и технологии сотни миллионов долларов, которые также идут на финансирование войны против Украины.

В октябре 2022 года Россия нанесла серию массированных ракетных ударов по энергосистеме Украины, что привело к отключениям электроэнергии во многих частях страны.

1 ноября 2022 года глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что сознательные удары России по энергетической системе Украины, которые повлекли за собой ухудшение гуманитарной ситуации по всей стране, следует рассматривать как составную часть геноцида украинского народа.

Министерство энергетики предполагает, что Россия возобновит удары по энергетической инфраструктуре с наступлением холодов.

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