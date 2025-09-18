Японія може допустити спортсменів КНДР до участі в Азійських іграх 2026 року – Kyodo News

КНДР сама виявила бажання спрямувати спортсменів на змагання, про що повідомила оргкомітету Ігор

Спортсмени КНДР (Ілюстративне фото: EPA/YONHAP)

Спортсменів із Північної Кореї можуть допустити до участі в Азійських іграх у 2026 році. Японія розгляне це питання після того, як КНДР висловила таке бажання, повідомляє Kyodo News з посиланням на неназваного співрозмовника.

За його словами, повідомлення про ймовірну участь КНДР надійшло до організаційного комітету Азійських ігор, які заплановані в префектурі Айті в Японії з 19 вересня до 4 жовтня 2026 року. Північна Корея хоче надіслати делегацію у складі понад 260 осіб, з яких 150 – спортсмени, готові брати участь у змаганнях з 17 видів спорту.

Японія, яка не має дипломатичних відносин із Північною Кореєю, має намір ретельно продумати відповідь, враховуючи, що діє загальна заборона на в'їзд громадян цієї країни. Однак у лютому і березні 2024 року Японія дозволяла спортсменам із КНДР в'їзд у країну для участі у футбольних матчах, підкресливши, що це "виняток із санкцій".

"Оргкомітет Азійських ігор проконсультувався з нашим міністерством спорту з приводу участі північнокорейських спортсменів у цьому заході. Уряд розгляне запит шляхом консультацій із різними міністерствами", – цитує Reuters заяву генсекретаря кабінету міністрів Японії Йосімаса Хаясі.

2021 року КНДР не відправляла делегацію на Олімпійські ігри в Токіо через введені обмеження в період пандемії COVID-19. У 2023 році країна спрямовувала делегацію на Азійські ігри 2023 року в Китаї та на літні Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

У Китаї команда КНДР завоювала 39 медалей, з яких 11 золоті.