Япония может допустить спортсменов КНДР к участию в Азиатских играх 2026 года – Kyodo News

Спортсменов из Северной Кореи могут допустить к участию в Азиатских играх в 2026 году. Япония рассмотрит этот вопрос после того, как КНДР выразила такое желание, сообщает Kyodo News со ссылкой на неназванного собеседника.

По его словам, сообщение о вероятном участии КНДР поступило организационному комитету Азиатских игр, которые запланированы в префектуре Айти в Японии с 19 сентября по 4 октября 2026 года. Северная Корея хочет направить делегацию в составе свыше 260 человек из которых 150 – спортсмены, готовые участвовать в 17 видах спорта.

Япония, у которой нет дипломатических отношений с Северной Кореей, намерена тщательно продумать ответ, учитывая, что действует общий запрет на въезд граждан этой страны. Однако в феврале и марте 2024 года Япония разрешала спортсменам из КНДР въезд в страну для участия в футбольных матчах, подчеркнув, что это "исключение из санкций".

"Оргкомитет Азиатских игр проконсультировался с нашим министерством спорта по поводу участия северокорейских спортсменов в этом мероприятии. Правительство рассмотрит запрос путем консультаций с различными министерствами", – цитирует Reuters заявление генсекретаря кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси.

В 2021 году КНДР не отправляла делегацию на Олимпийские игры в Токио из-за введенных ограничений в период пандемии COVID-19. В 2023 году страна направляла делегацию на Азиатские игры 2023 года в Китае и на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

В Китае команда КНДР завоевала 39 медалей из которых 11 золотых.