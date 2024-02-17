Євросоюз обіцяє виробляти по 2 мільйони артснарядів на рік для України

Йоганнес Ган визнав, що ЄС не зміг виконати обіцянку про постачання мільйона снарядів Україні через проблеми з виробництвом

Йоганнес Ган (Фото: ЕРА/RONALD WITTEK)

З 2025 року Євросоюз зможе виготовляти до двох мільйонів артилерійських снарядів для України щороку. Про це в інтерв'ю Augsburger Allgemeine заявив єврокомісар із питань фінансів Йоганнес Ган.

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Він зазначив, що до кінця березня 2024 року, коли європейські союзники обіцяли Україні мільйон снарядів, вони можуть виготовити вже пів мільйона.

"До кінця року ми матимемо настільки великі виробничі потужності, що зможемо виробляти два мільйони артилерійських снарядів з наступного року", – сказав він.

Водночас Ган визнав, що ЄС не зміг виконати обіцянку про постачання мільйона снарядів Україні через проблеми з виробництвом.

"Боєприпаси завжди вироблялися лише відповідно до попиту. Саме тому ми скоротили багато виробничих потужностей у минулому, і тепер нам доводиться нарощувати їх знову", – зазначив посадовець.

У березні 2023 року Євросоюз ухвалив план із забезпечення України боєприпасами, який передбачав закупівлю 1 млн снарядів протягом року.

Військова промисловість Євросоюзу виявилася неготовою до швидкого нарощування виробництва. Через це Україна не отримала вчасно обіцяний мільйон снарядів, заявила голова представництва ЄС в Україні Катаріна Матернова.

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