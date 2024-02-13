Шмигаль: Маємо величезні зрушення – у 2024 очікується пік зростання виробництва боєприпасів

Прем'єр-міністр Шмигаль наголосив, що вже встановлені чіткі алгоритми розроблення та приймання в експлуатацію продукції

Денис Шмигаль (Фото: Facebook)

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має величезні зрушення у виробництві боєприпасів. Під час засідання Уряду на сході країни він розповів, що у 2023 році було збільшено випуск мінометних снарядів у 42 рази, артилерійських – у 2,5 раза.

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За його словами, у 2024 році очікується новий пік зростання виробництва. Цьому сприятиме дерегуляція, яку вже провели. Шмигаль наголосив, що вже встановлені чіткі алгоритми розробки та приймання в експлуатацію продукції, що, на його думку, залучить до виконання оборонних замовлень ще більше українських виробників.

"Для узгодження роботи міністерств і відомств, оборонних підприємств та експертного середовища минулого тижня створили Промислово-оборонний комітет України", – розповів глава уряду.

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Він також наголосив що вже відбулося перше засідання Промислово-оборонного комітету, на якому було ухвалено низку важливих рішень для синхронізації діяльності уряду й оборонних підприємств, а також для її кращої результативності.

"Україна розвиває власні потужності ОПК, але й далі потребує підтримки партнерів. Перебуваємо з ними в постійній комунікації. Очікуємо на виконання обіцянки з боку ЄС поставити понад 1 млн снарядів. Бачимо, що оборонний комплекс Євросоюзу набирає обертів", – додав Шмигаль.

Раніше Кабмін спростив допуск БпЛА до експлуатації, скасував ПДВ і ввізне мито на комплектації для безпілотників, створив полігони для навчання пілотів і випробування нових видів дронів, спростив процедуру списання.

Зараз в Україні близько 200 компаній випускають дрони, а позаминулого року їх було лише сім. У 2023 році українські компанії виробили, а держава закупила в 100 разів більше безпілотників, ніж у 2022 році.

1 лютого Шмигаль повідомляв, що Кабмін затвердив три постанови, які сприятимуть посиленню українського оборонно-промислового комплексу.

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