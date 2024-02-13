Шмыгаль: Есть огромные сдвиги – в 2024 году ожидается пик роста производства боеприпасов

Премьер-министр Шмыгаль отметил, что уже установлены четкие алгоритмы разработки и приема в эксплуатацию продукции

Денис Шмыгаль (Фото: Facebook)

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что у Украины огромные сдвиги в производстве боеприпасов. Во время заседания Правительства на востоке страны он рассказал, что в 2023 году был увеличен выпуск минометных снарядов в 42 раза, артиллерийских – в 2,5 раза.

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По его словам, в 2024 году ожидается новый пик роста производства. Этому будет способствовать дерегуляция, которую уже провели. Шмыгаль отметил, что уже установлены четкие алгоритмы разработки и приема в эксплуатацию продукции, что, по его мнению, привлечет к выполнению оборонных заказов еще больше украинских производителей.

"Для согласования работы министерств и ведомств, оборонных предприятий и экспертной среды на прошлой неделе создали Промышленно-оборонный комитет Украины", – рассказал глава правительства.

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Он также отметил, что уже состоялось первое заседание Промышленно-оборонного комитета, на котором был принят ряд важных решений для синхронизации деятельности правительства и оборонных предприятий, а также для ее лучшей результативности.

"Украина развивает собственные мощности ОПК, но и дальше нуждается в поддержке партнеров. Находимся с ними в постоянной коммуникации. Ожидаем выполнения обещания со стороны ЕС поставить более 1 млн снарядов. Видим, что оборонный комплекс Евросоюза набирает обороты", – добавил Шмыгаль.

Ранее Кабмин упростил допуск БПЛА к эксплуатации, отменил НДС и ввозную пошлину на комплектации для беспилотников, создал полигоны для обучения пилотов и испытания новых видов дронов, упростил процедуру списания.

Сейчас в Украине около 200 компаний выпускают дроны, а в позапрошлом году их было всего семь. В 2023 году украинские компании произвели, а государство закупило в 100 раз больше беспилотников, чем в 2022 году.

1 февраля Шмыгаль сообщал, что Кабмин утвердил три постановления, которые будут способствовать усилению украинского оборонно-промышленного комплекса.

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