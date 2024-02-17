Евросоюз обещает производить по 2 миллиона артнарядов в год для Украины

Йоханнес Ган признал, что ЕС не смог выполнить обещание о поставках миллиона снарядов Украине из-за проблем с производством

Йоханнес Ган (Фото: ЕРА/RONALD WITTEK)

С 2025 года Евросоюз сможет производить до двух миллионов артиллерийских снарядов для Украины ежегодно. Об этом в интервью Augsburger Allgemeine заявил еврокомиссар по финансам Йоханнес Ган.

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Он отметил, что к концу марта 2024 года, когда европейские союзники обещали Украине миллион снарядов, они могут произвести уже полмиллиона.

"До конца года мы будем иметь настолько большие производственные мощности, что сможем производить два миллиона артиллерийских снарядов со следующего года", – сказал он.

В то же время, Ган признал, что ЕС не смог выполнить обещание о поставках миллиона снарядов Украине из-за проблем с производством.

"Боеприпасы всегда производились только в соответствии со спросом. Именно поэтому мы сократили много производственных мощностей в прошлом, и теперь нам приходится наращивать их снова", – отметил чиновник.

В марте 2023 года Евросоюз принял план по обеспечению Украины боеприпасами, который предусматривал закупку 1 млн снарядов в течение года.

Военная промышленность Евросоюза оказалась не готова к быстрому наращиванию производства. Поэтому Украина не получила вовремя обещанный миллион снарядов, заявила глава представительства ЕС в Украине Катарина Матернова.

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