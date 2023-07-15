ПАР має вчинити правильно, якщо Путін приїде на саміт БРІКС – головний прокурор МКС
Південна Африка має вчинити правильно та дотримуватися міжнародного права, якщо російський диктатор Володимир Путін особисто візьме участь у саміті БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка) у Йоганнесбурзі у серпні 2023 року. Про це заявив головний прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан, передає CNN.
Як зазначається, Південна Африка, яка цьогоріч приймає саміт БРІКС, надала дипломатичну недоторканність усім офіційним особам, які будуть присутні на саміті в серпні, а це означає, що Путін може приїхати в країну, попри ордер МКС на його арешт.
За словами міністра міжнародних відносин ПАР Наледі Пандор, Південна Африка поки не отримала підтвердження, що Путін візьме участь у саміті.
"Південна Африка десятиліттями переживала злочини проти людяності, злочини апартеїду, я не думаю, що їм потрібні уроки від мене, – сказав прокурор МКС. – Вони добровільно стали державою-учасницею МКС, вони знають, що таке закон, і я думаю, що вони будуть діяти правильно".
Водночас, він зазначив, що можуть бути різні сценарії.
"Я – прокурор, мені треба бути обережним й бути готовим до різних сценаріїв, – додав Хан. – Щоразу, коли я дивлюся на Південну Африку, я згадую велич великого Мандели. І я думаю, що всі південноафриканці будуть озиратися на нього, не на мене – що зробив би великий Нельсон Мандела".
- 17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини в РФ Марії Львової-Бєлової за співучасть у викраденні дітей з України.
- 12 квітня влада ПАР назвала ордер на арешт Путіна "палицею в колесі" для процесу підготовки саміту БРІКС.
- 1 травня видання Sunday Times з посиланням на неназваних чиновників ПАР написало, що влада країни начебто вирішила запросити Путіна на саміт БРІКС відеозв'язком.
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