RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

ПАР має вчинити правильно, якщо Путін приїде на саміт БРІКС – головний прокурор МКС

Этот материал также доступен на русском
15.07.2023, 06:16
ПАР має вчинити правильно, якщо Путін приїде на саміт БРІКС – головний прокурор МКС - Фото
Карім Хан (Фото: EPA)

Південна Африка має вчинити правильно та дотримуватися міжнародного права, якщо російський диктатор Володимир Путін особисто візьме участь у саміті БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка) у Йоганнесбурзі у серпні 2023 року. Про це заявив головний прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан, передає CNN.

Як зазначається, Південна Африка, яка цьогоріч приймає саміт БРІКС, надала дипломатичну недоторканність усім офіційним особам, які будуть присутні на саміті в серпні, а це означає, що Путін може приїхати в країну, попри ордер МКС на його арешт.

За словами міністра міжнародних відносин ПАР Наледі Пандор, Південна Африка поки не отримала підтвердження, що Путін візьме участь у саміті.

"Південна Африка десятиліттями переживала злочини проти людяності, злочини апартеїду, я не думаю, що їм потрібні уроки від мене, – сказав прокурор МКС. – Вони добровільно стали державою-учасницею МКС, вони знають, що таке закон, і я думаю, що вони будуть діяти правильно".

Водночас, він зазначив, що можуть бути різні сценарії.

"Я – прокурор, мені треба бути обережним й бути готовим до різних сценаріїв, – додав Хан. – Щоразу, коли я дивлюся на Південну Африку, я згадую велич великого Мандели. І я думаю, що всі південноафриканці будуть озиратися на нього, не на мене – що зробив би великий Нельсон Мандела".

  • 17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини в РФ Марії Львової-Бєлової за співучасть у викраденні дітей з України.
  • 12 квітня влада ПАР назвала ордер на арешт Путіна "палицею в колесі" для процесу підготовки саміту БРІКС.
  • 1 травня видання Sunday Times з посиланням на неназваних чиновників ПАР написало, що влада країни начебто вирішила запросити Путіна на саміт БРІКС відеозв'язком.
Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
володимир путінПАРКарім ХанБРІКС
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 