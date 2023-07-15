ПАР має вчинити правильно, якщо Путін приїде на саміт БРІКС – головний прокурор МКС

Південна Африка має вчинити правильно та дотримуватися міжнародного права, якщо російський диктатор Володимир Путін особисто візьме участь у саміті БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка) у Йоганнесбурзі у серпні 2023 року. Про це заявив головний прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан, передає CNN.

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Як зазначається, Південна Африка, яка цьогоріч приймає саміт БРІКС, надала дипломатичну недоторканність усім офіційним особам, які будуть присутні на саміті в серпні, а це означає, що Путін може приїхати в країну, попри ордер МКС на його арешт.

За словами міністра міжнародних відносин ПАР Наледі Пандор, Південна Африка поки не отримала підтвердження, що Путін візьме участь у саміті.

"Південна Африка десятиліттями переживала злочини проти людяності, злочини апартеїду, я не думаю, що їм потрібні уроки від мене, – сказав прокурор МКС. – Вони добровільно стали державою-учасницею МКС, вони знають, що таке закон, і я думаю, що вони будуть діяти правильно".

Водночас, він зазначив, що можуть бути різні сценарії.

"Я – прокурор, мені треба бути обережним й бути готовим до різних сценаріїв, – додав Хан. – Щоразу, коли я дивлюся на Південну Африку, я згадую велич великого Мандели. І я думаю, що всі південноафриканці будуть озиратися на нього, не на мене – що зробив би великий Нельсон Мандела".

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини в РФ Марії Львової-Бєлової за співучасть у викраденні дітей з України.

12 квітня влада ПАР назвала ордер на арешт Путіна "палицею в колесі" для процесу підготовки саміту БРІКС.

1 травня видання Sunday Times з посиланням на неназваних чиновників ПАР написало, що влада країни начебто вирішила запросити Путіна на саміт БРІКС відеозв'язком.

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