ЮАР должна поступить правильно, если Путин приедет на саммит БРИКС – главный прокурор МУС
Южная Африка должна поступить правильно и следовать международному праву, если российский диктатор Владимир Путин лично примет участие в саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) в Йоханнесбурге в августе 2023 года. Об этом заявил главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан, передает CNN.
Как отмечается, Южная Африка, принимающая саммит БРИКС в этом году, предоставила дипломатическую неприкосновенность всем официальным лицам, которые будут присутствовать на саммите в августе, а это означает, что Путин может приехать в страну, несмотря на ордер МУС на его арест.
По словам министра международных отношений ЮАР Наледи Пандор, Южная Африка пока не получила подтверждения, что Путин примет участие в саммите.
"Южная Африка десятилетиями переживала преступления против человечности, преступления апартеида, я не думаю, что им нужны уроки от меня, – сказал прокурор МУС. – Они добровольно стали государством-участником МУС, они знают, что такое закон, и я думаю, что они поступят правильно".
В то же время он отметил, что могут быть разные сценарии.
"Я – прокурор, мне нужно быть осторожным и быть готовым к разным сценариям, – добавил Хан. – Каждый раз, когда я смотрю на Южную Африку, я вспоминаю величие великого Манделы. И я думаю, что все южноафриканцы будут оглядываться на него, не на меня – что сделал бы великий Нельсон Мандела".
- 17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой за соучастие в похищении детей из Украины.
- 12 апреля власти ЮАР назвали ордер на арест Путина "палкой в колесе" для процесса подготовки саммита БРИКС.
- 1 мая издание Sunday Times со ссылкой на неназванных чиновников ЮАР написало, что власти страны вроде бы решили пригласить Путина на саммит БРИКС по видеосвязи.
Комментарии