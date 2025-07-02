Зʼявилися фото російського паспорта митрополита УПЦ МП Онуфрія – джерела

У митрополита УПЦ МП Онуфрія є російський паспорт, попри попередні його заяви

Глава УПЦ МП Онуфрій (Фото - скриншот із відео)

У мережі з’явилися фото російського паспорта митрополита Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) Онуфрія (Ореста Березовського). Знімки підтверджують наявність у нього паспорта громадянина Росії, повідомив співрозмовник LIGA.net.

На документах чітко видно напис "дійсний", що свідчить про чинність російського паспорта.

За матеріалами Служби безпеки України 2 липня припинено громадянство України Березовського. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

СБУ встановила, що Березовський добровільно отримав громадянство Росії у 2002 році. Про вказане він не повідомив уповноважені органи влади України. Водночас після цього він продовжував і надалі користуватися статусом громадянина України.

У квітні 2023 року журналісти УП провели розслідування та заявили, що знайшли російські паспорти у понад 20 священників УПЦ Московського патріархату, зокрема у митрополита Онуфрія.

Реагуючи на журналістське розслідування, Онуфрій коментував, що не вважає себе громадянином РФ.

Зокрема, Березовський згадав, що довгий час служив в Троїце-Сергієвій лаврі (Московська область Росії). Але у 1988 році його перевели до України.

"У цей час розпався Радянський Союз, і я, бувши до цього де-факто громадянином Росії (тому що мав постійну прописку в Росії, а це по-сучасному означало – громадянство), взяв український паспорт. Російське громадянство при цьому автоматично продовжилось, але я ним не цікавився і не користувався, воно тоді не мало жодного значення і за це ніхто не переслідував", – пояснював тоді Онуфрій.

Березовський додав, що після погіршення відносин між Москвою та Києвом полишив російське громадянство.

"У мене немає російського паспорта. Особливо це було підтверджено, коли я виступив проти війни Росії з Україною і засудив російську агресію. Я вважаю себе громадянином тільки України", – казав він.