Появились фотографии российского паспорта митрополита УПЦ МП Онуфрия – источники

В сети появились фотографии российского паспорта митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Онуфрия (Ореста Березовского). Фотографии подтверждают наличие у него паспорта гражданина России, сообщил источник LIGA.net.

На документах четко видно надпись "действителен", что свидетельствует о действительности российского паспорта.

Читайте также

По материалам Службы безопасности Украины 2 июля прекращено гражданство Украины Березовского. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

СБУ установила, что Березовский добровольно получил гражданство России в 2002 году. Об этом он не уведомил уполномоченные органы власти Украины. При этом после этого он продолжал пользоваться статусом гражданина Украины.

В апреле 2023 года журналисты УП провели расследование и заявили, что обнаружили российские паспорта у более чем 20 священников УПЦ Московского патриархата, в том числе у митрополита Онуфрия.

В ответ на журналистское расследование Онуфрий прокомментировал, что не считает себя гражданином РФ.

В частности, Березовский рассказал, что долгое время служил в Троице-Сергиевой лавре (Московская область России). Но в 1988 году его перевели в Украину.

"В это время распался Советский Союз, и я, будучи до этого де-факто гражданином России (потому что у меня была постоянная регистрация в России, а это по-современному означает гражданство), получил украинский паспорт. Российское гражданство при этом автоматически продлилось, но я им не интересовался и не пользовался, оно тогда не имело никакого значения и за это никто не преследовал", – объяснял тогда Онуфрий.

Березовский добавил, что после ухудшения отношений между Москвой и Киевом он отказался от российского гражданства.

"У меня нет российского паспорта. Это особенно подтвердилось, когда я выступил против войны России с Украиной и осудил российскую агрессию. Я считаю себя гражданином только Украины", – сказал он.