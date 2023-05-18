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Протягом минулої доби росіяни завдали 15 ракетних ударів по Україні – Генштаб

Этот материал также доступен на русском
18.05.2023, 06:59
Протягом минулої доби росіяни завдали 15 ракетних ударів по Україні – Генштаб - Фото
ППО (ілюстративне фото - Командування Повітряних сил ЗСУ)

Сьогодні вночі російські терористи атакували Україну ракетами. Протягом доби, крім столиці, ударів зазнали також Бахмут, Херсон і Одеса. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Противник завдав 15 ракетних ударів, зокрема по Бахмуту, Херсону та Одесі. Крім того, зафіксовано 42 ворожі авіаційні удари та 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню.

Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, повідомили у Генштабі.

Там зазначили, що імовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Спікер Одеської ОВА Братчук повідомив, що в Одесі окупанти влучили у промисловий об'єкт, загинула людина, двох поранено. Більшість ракет знищено над морем.

Ворог також атакував крилатими ракетами Вінницьку область. Як повідомив голова ОВА Борзов, Сили оборони відпрацювали повітряні цілі.

  • Вночі російські окупанти знову атакували Київ ракетами. За попередньою інформацією, усі ворожі цілі знищені. 
  • 17 травня російські окупанти обстріляли Херсонську область — у Зеленівці на правому березі Дніпра загинула дитина. 
Вадим Ребрина
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