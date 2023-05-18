Протягом минулої доби росіяни завдали 15 ракетних ударів по Україні – Генштаб
Сьогодні вночі російські терористи атакували Україну ракетами. Протягом доби, крім столиці, ударів зазнали також Бахмут, Херсон і Одеса. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Противник завдав 15 ракетних ударів, зокрема по Бахмуту, Херсону та Одесі. Крім того, зафіксовано 42 ворожі авіаційні удари та 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню.
Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, повідомили у Генштабі.
Там зазначили, що імовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
Спікер Одеської ОВА Братчук повідомив, що в Одесі окупанти влучили у промисловий об'єкт, загинула людина, двох поранено. Більшість ракет знищено над морем.
Ворог також атакував крилатими ракетами Вінницьку область. Як повідомив голова ОВА Борзов, Сили оборони відпрацювали повітряні цілі.
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