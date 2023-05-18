Протягом минулої доби росіяни завдали 15 ракетних ударів по Україні – Генштаб

Сьогодні вночі російські терористи атакували Україну ракетами. Протягом доби, крім столиці, ударів зазнали також Бахмут, Херсон і Одеса. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Противник завдав 15 ракетних ударів, зокрема по Бахмуту, Херсону та Одесі. Крім того, зафіксовано 42 ворожі авіаційні удари та 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню.

Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, повідомили у Генштабі.

Там зазначили, що імовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Спікер Одеської ОВА Братчук повідомив, що в Одесі окупанти влучили у промисловий об'єкт, загинула людина, двох поранено. Більшість ракет знищено над морем.

Ворог також атакував крилатими ракетами Вінницьку область. Як повідомив голова ОВА Борзов, Сили оборони відпрацювали повітряні цілі.

Вночі російські окупанти знову атакували Київ ракетами. За попередньою інформацією, усі ворожі цілі знищені.

17 травня російські окупанти обстріляли Херсонську область — у Зеленівці на правому березі Дніпра загинула дитина.

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