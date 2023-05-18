За прошедшие сутки россияне нанесли 15 ракетных ударов по Украине – Генштаб

Сегодня ночью российские террористы атаковали Украину ракетами. В течение суток, кроме столицы, удары нанесены также по Бахмуту, Херсону и Одессе. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Противник нанес 15 ракетных ударов, в том числе по Бахмуту, Херсону и Одессе. Кроме того, зафиксировано 42 вражеских авиационных удара и 101 обстрел из реактивных систем залпового огня.

Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура, сообщили в Генштабе.

Там отметили, что вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Спикер Одесской ОВА Братчук сообщил, что в Одессе оккупанты попали в промышленный объект, погиб человек, двое ранены. Большинство ракет уничтожены над морем.

Враг также атаковал крылатыми ракетами Винницкую область. Как сообщил глава ОВА Борзов, Силы обороны отработали воздушные цели.

Ночью российские оккупанты снова атаковали Киев ракетами. По предварительной информации, все вражеские цели уничтожены.

17 мая российские оккупанты обстреляли Херсонскую область — в Зеленовке на правом берегу Днепра погиб ребенок.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.