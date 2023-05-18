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За прошедшие сутки россияне нанесли 15 ракетных ударов по Украине – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2023, 06:59
За прошедшие сутки россияне нанесли 15 ракетных ударов по Украине – Генштаб - Фото
ПВО (иллюстративное фото - Командование Воздушных сил ВСУ)

Сегодня ночью российские террористы атаковали Украину ракетами. В течение суток, кроме столицы, удары нанесены также по Бахмуту, Херсону и Одессе. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Противник нанес 15 ракетных ударов, в том числе по Бахмуту, Херсону и Одессе. Кроме того, зафиксировано 42 вражеских авиационных удара и 101 обстрел из реактивных систем залпового огня.

Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура, сообщили в Генштабе.

Там отметили, что вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Спикер Одесской ОВА Братчук сообщил, что в Одессе оккупанты попали в промышленный объект, погиб человек, двое ранены. Большинство ракет уничтожены над морем.

Враг также атаковал крылатыми ракетами Винницкую область. Как сообщил глава ОВА Борзов, Силы обороны отработали воздушные цели.

  • Ночью российские оккупанты снова атаковали Киев ракетами. По предварительной информации, все вражеские цели уничтожены.
  • 17 мая российские оккупанты обстреляли Херсонскую область — в Зеленовке на правом берегу Днепра погиб ребенок.
Вадим Ребрина
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