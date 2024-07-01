За рік на Бєлгородську область впало 38 російських планерних бомб: WP отримала документ

Чотири бомби впали безпосередньо на Бєлгород, сім – були знайдені у передмісті

Фото: Наслідки падіння бомби на Бєлгород

Американська газета The Washington Post отримала документ, який засвідчує падіння російських планерних бомб на території Бєлгородської області. За останній рік там впало щонайменше 38 бомб.

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Зазначається, що ці бомби впали в Бєлгородській області на кордоні з Україною між квітнем 2023 і квітнем 2024 року, хоча більшість з них не вибухнули.

Крім того, ще чотири бомби впали безпосередньо на Бєлгород, сім – були знайдені у передмісті. 11 бомб впало у прикордонному Грайворонському районі, деякі з них не вдалося знайти через "складну оперативну ситуацію".

Більшість бомб були виявлені цивільними особами – лісниками, фермерами або мешканцями навколишніх сіл. У більшості випадків Міністерство оборони РФ не знало, коли були запущені авіабомби, що вказує на те, що деякі з них могли знаходитися там протягом декількох днів, пише WP.

Журналісти також нагадали, що у квітні 2023 року така бомба впала на проїзну частину у Бєлгороді, після чого здетонувала. Російські окупанти тоді визнали, що зброя випала з винищувача Су-35.

Інфографіка: The Washington Post

Увечері 20 квітня 2023 року в мережі оприлюднили фото і відео вирви радіусом 20 м, що утворилася в Бєлгороді внаслідок вибуху. Місцевий губернатор назвав це "надзвичайною подією".

21 квітня Міністерство оборони РФ визнало, що російський Су-34 вдарив по Бєлгороду – нібито було "нештатне сходження" авіабомби.

Згодом з'явилося інше відео моменту падіння російської авіабомби на проїжджу частину в Бєлгороді.

22 квітня у Бєлгороді знайшли ще одну авіабомбу, яка не розірвалася. Тоді ж евакуювали 3000 осіб.

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