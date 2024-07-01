За год на Белгородскую область упало 38 российских планерных бомб: WP получила документ

Четыре бомбы упали непосредственно на Белгород, семь – были найдены в пригороде

Фото: Последствия падения бомбы на Белгород

Американская газета The Washington Post получила документ, свидетельствующий о падении российских планерных бомб на территории Белгородской области. За последний год там упало не менее 38 бомб.

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Эти бомбы упали в Белгородской области на границе с Украиной между апрелем 2023 и апрелем 2024 года, хотя большинство из них не взорвались.

Кроме того, еще четыре бомбы упали непосредственно на Белгород, семь – были найдены в пригороде. 11 бомб упало в приграничном Грайворонском районе, некоторые из них не удалось найти из-за "сложной оперативной обстановки".

Большинство бомб были обнаружены гражданскими лицами – лесниками, фермерами или жителями окрестных сел. В большинстве случаев Министерство обороны РФ не знало, когда были запущены авиабомбы, что указывает на то, что некоторые из них могли находиться там в течение нескольких дней, пишет WP.

Журналисты также напомнили, что в апреле 2023 года такая бомба упала на проезжую часть в Белгороде, после чего сдетонировала. Российские оккупанты тогда признали, что оружие выпало из истребителя Су-35.

Инфографика: The Washington Post

Вечером 20 апреля 2023 года в сети обнародовали фото и видео воронки радиусом 20 м, образовавшейся в Белгороде в результате взрыва. Местный губернатор назвал это "чрезвычайным событием".

21 апреля Министерство обороны РФ признало, что российский Су-34 ударил по Белгороду – якобы было "нештатное схождение" авиабомбы.

Впоследствии появилось другое видео момента падения российской авиабомбы на проезжую часть в Белгороде.

22 апреля в Белгороде нашли еще одну неразорвавшуюся авиабомбу. Тогда же были эвакуированы 3000 человек.

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