В Белгороде нашли еще одну авиабомбу, которая не разорвалась. Эвакуировали 3000 человек

В Белгороде рядом с местом взрыва российской авиационной бомбы, который произошел 20 апреля, саперы обнаружили еще один такой боеприпас – он не разорвался. Об этом сообщил в Telegram губернатор области Гладков.

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Бомба найдена в районе улицы Шаландина. Россияне решили эвакуировать 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров. Это более 3000 человек.

Позже губернатор написал, что военные вывезли бомбу с территории жилого сектора. Ее взорвут на полигоне. "Людей начинаем постепенно возвращать в их квартиры", – написал Гладков.

Вечером 20 апреля в интернете появились фото и видео воронки радиусом 20 м, образовавшейся в Белгороде в результаты взрыва. Гладков назвал это "чрезвычайным происшествием". Позднее МО РФ признало, что был "нештатный сход" авиабомбы с российского Су-34.

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Вадим Ребрина

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