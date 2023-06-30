Затриманий у Польщі за шпигунство російський хокеїст – син співробітника КБ Туполєва – росЗМІ

Хокеїст з Росії, затриманий у Польщі за підозрою у шпигунстві, ймовірно, Максим Сергєєв, батько якого працює у конструкторському бюро "Туполєв". Про це повідомляє російський Telegram-канал Агентство.Новости.

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За даними російських медіа, Максим С., про затримання якого повідомила польська влада, – це, зважаючи на все, Максим Сергєєв, 2003 року народження, який грав у команді першої ліги "Заглембе Сосновець".

Як зазначається, Сергєєв схожий на опис польських правоохоронців: підозрюваного затримали у Сілезькому воєводстві, а Сосновець — місто в Сілезькому воєводстві, неподалік Кракова і Катовіце.

За інформацією на сайтах Польської хокейної асоціації та "Заглембе", останній матч за "Заглембе" Сергєєв зіграв на початку лютого 2023 року.

Повідомляється, що до переїзду до Польщі Сергєєв, за інформацією баз даних, що потрапили в загальний доступ, жив у російському місті Балашиха, виступав за молодіжні та юніорські команди "Спартака", "Хіміка" та "Балашихи".

"Попри те що Сергєєв, принаймні з 2010 року, жив у Москві та Підмосков'ї, він отримав паспорт із серією Калінінградської області", – йдеться у повідомленні.

За даними видання, батько Сергєєва отримує дохід в авіаційному конструкторському бюро "Туполєв" та, ймовірно, працює там.

ДОВІДКА. У середині березня 2023 року . У середині березня 2023 року розкрито дев'ять ймовірних учасників шпигунської мережі (польські ЗМІ писали, що Росія завербувала білорусів та українців, росіян тоді не виявили), за два тижні – ще трьох, а наприкінці червня – цього спортсмена. Вони діяли в Підкарпатті, стежили за залізничними коліями, діяли на маршрутах поїздів, що прямують у бік України, куди йде військова техніка і гуманітарна допомога. За даними МВС Польщі, підозрювані готувалися до диверсій, спрямованих на зрив постачання. Спецслужби знайшли у групи камери стеження, GPS-трекери та інше електронне обладнання, яке мало бути пущене в хід для стеження за транспортом у різних місцях поблизу кордону.

Раніше сьогодні генеральний прокурор і міністр юстиції Польщі повідомив, що російського хокеїста Максима С. було затримано співробітниками польських спецслужб за звинуваченням у шпигунстві на користь розвідки РФ.

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