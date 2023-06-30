Задержанный в Польше за шпионаж российский хоккеист – сын сотрудника КБ Туполева – росСМИ

Хоккеист из России, задержанный в Польше по подозрению в шпионаже, вероятно, Максим Сергеев, отец которого работает в конструкторском бюро "Туполев". Об этом сообщает российский Telegram-канал Агентство.Новости.

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По данным российских медиа, Максим С., о задержании которого сообщили польские власти, – это, судя по всему, Максим Сергеев, 2003 года рождения, который играл в команде первой лиги "Заглембе Сосновец".

Как отмечается, Сергеев подходит под описание польских правоохранителей: подозреваемого задержали в Силезском воеводстве, а Сосновец — город в Силезском воеводстве, недалеко от Кракова и Катовице.

По информации на сайтах Польской хоккейной ассоциации и "Заглембе", последний матч за "Заглембе" Сергеев сыграл в начале февраля 2023 года.

Сообщается, что до переезда в Польшу Сергеев, по информации из попавших в общий доступ баз данных, жил в российском городе Балашиха, выступал за молодежные и юниорские команды "Спартака", "Химика" и "Балашихи".

"Несмотря на то что Сергеев, по крайней мере с 2010 года, жил в Москве и Подмосковье, он получил паспорт с серией Калининградской области", – говорится в сообщении.

По данным издания, отец Сергеева получает доход и, вероятно, работает в авиационном конструкторском бюро "Туполев".

СПРАВКА. В середине марта 2023 года . В середине марта 2023 года раскрыли девять предполагаемых участников шпионской сети (польские СМИ писали, что Россия завербовала беларусов и украинцев, россиян тогда не выявили), через две недели – еще троих, а в конце июня – этого спортсмена. Они действовали в Подкарпатье, следили за ж/д путями, действовали на маршрутах поездов, направляющихся в сторону Украины, куда идут военная техника и гуманитарная помощь. По данным МВД Польши, подозреваемые готовились к диверсиям, направленным на срыв поставок. Спецслужбы нашли у группы камеры слежения, GPS-трекеры и другое электронное оборудование, которое должно было быть пущено в ход для слежки за транспортом в различных местах вблизи границы.

Ранее сегодня генеральный прокурор и министр юстиции Польши сообщил, что российский хоккеист Максим С. был задержан сотрудниками польских спецслужб по обвинению в шпионаже в пользу разведки РФ.

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