Задержанный в Польше за шпионаж российский хоккеист – сын сотрудника КБ Туполева – росСМИ
Хоккеист из России, задержанный в Польше по подозрению в шпионаже, вероятно, Максим Сергеев, отец которого работает в конструкторском бюро "Туполев". Об этом сообщает российский Telegram-канал Агентство.Новости.
По данным российских медиа, Максим С., о задержании которого сообщили польские власти, – это, судя по всему, Максим Сергеев, 2003 года рождения, который играл в команде первой лиги "Заглембе Сосновец".
Как отмечается, Сергеев подходит под описание польских правоохранителей: подозреваемого задержали в Силезском воеводстве, а Сосновец — город в Силезском воеводстве, недалеко от Кракова и Катовице.
По информации на сайтах Польской хоккейной ассоциации и "Заглембе", последний матч за "Заглембе" Сергеев сыграл в начале февраля 2023 года.
Сообщается, что до переезда в Польшу Сергеев, по информации из попавших в общий доступ баз данных, жил в российском городе Балашиха, выступал за молодежные и юниорские команды "Спартака", "Химика" и "Балашихи".
"Несмотря на то что Сергеев, по крайней мере с 2010 года, жил в Москве и Подмосковье, он получил паспорт с серией Калининградской области", – говорится в сообщении.
По данным издания, отец Сергеева получает доход и, вероятно, работает в авиационном конструкторском бюро "Туполев".
- Ранее сегодня генеральный прокурор и министр юстиции Польши сообщил, что российский хоккеист Максим С. был задержан сотрудниками польских спецслужб по обвинению в шпионаже в пользу разведки РФ.
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