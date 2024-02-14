Загроза нацбезпеці США. CBS: Росіяни хочуть вивести ядерну зброю в космос

ЗМІ із посиланнями на джерела пише, що йдеться про можливе застосування цього озброєння по супутниках, а не по Землі

Джо Байден (Фото: EPA)

Сьогодні голова Комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер заявив про загрозу національній безпеці США та закликав американського президента Джо Байдена розсекретити всю інформацію щодо цього. Пояснень, про що саме йдеться, Тернер не надав.

Телеканал ABC NEWS із посиланням на власні джерела заявляє, що загроза нацбезпеці США – це можливе виведення Росією ядерної зброї у космос.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Йдеться не про те, щоб скинути цю ядерну зброю на Землю, а про можливе використання її проти супутників, пояснює медіа.

Проте все одно ця ситуація "викликає занепокоєння і є дуже чутливою", заявило одне з джерел ABC, назвавши це "великою справою".

Поки що офіційно посадовці США не підтверджували, що йдеться саме про можливе виведення ядерної зброї РФ у космос.

"Ми збираємося працювати разом, щоб розв'язати це питання, оскільки ми займаємося всіма чутливими питаннями, які є секретними", – повідомив спікер Палати представників Майк Джонсон.

Конгресмен-демократ Джим Гаймс, який є високопоставленим членом Комітету з розвідки, назвав попередження про загрозу нацбезпеці "важливим", проте "не приводом для паніки".

Тернер попросив Байдена розсекретити всю інформацію, що стосується неназваної загрози, щоб Конгрес, адміністрація та американські союзники могли відкрито обговорити дії, необхідні для відповіді на цю загрозу

У коментарі ЗМІ радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван теж відмовився надати подробиці щодо цієї ситуації. Проте він зазначив, що організував зустріч із лідерами Конгресу з цього приводу ще до того, як Тернер опублікував свою заяву.

CNN із посиланням на два джерела та неназваного американського посадовця заявило, що ця загроза нацбезпеці пов'язана з Росією. Декілька джерел видання, знайомі з даними розвідки, схарактеризували цю розвідінформацію як "дуже чутливу". Видання пише, що одне з джерел, котре бачило розвіддані, підтвердило, що "насправді це дуже тривожна і дестабілізаційна" російська спроможність, про яку США стало відомо нещодавно.

Читайте також: США розширили обмін розвідданими з Україною – Bloomberg