Загроза нацбезпеці: Байдена закликали розсекретити всю інформацію. CNN: Це через Росію

Загроза нацбезпеці: Байдена закликали розсекретити всю інформацію. CNN: Це через Росіюдоповнено
Голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США республіканець Майк Тернер опублікував повідомлення про загрозу національній безпеці та закликав президента Джо Байдена розсекретити всю інформацію щодо неї. У чому саме полягає загроза, не пояснили ані конгресмен, ані Білий дім.
"Сьогодні постійний спеціальний комітет Палати представників із розвідки надав усім членам Конгресу інформацію про серйозну загрозу національній безпеці. Я прошу президента Байдена розсекретити всю інформацію, що стосується цієї загрози, щоб Конгрес, адміністрація та наші союзники могли відкрито обговорити дії, необхідні для відповіді на цю загрозу", – заявив Тернер.
Ніякої додаткової інформації щодо загрози парламентар не опублікував. Як зазначає агенція Reuters, офіс Тернера не відповів на запит про коментар.
У коментарі ЗМІ радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван теж відмовився надати подробиці щодо цієї ситуації. Проте він зазначив, що організував зустріч із лідерами Конгресу з цього приводу ще до того, як Тернер опублікував свою заяву.
"Я не в змозі сказати щось більше сьогодні. Як я вже сказав, я з нетерпінням чекаю обговорення [з Тернером], і, очевидно, звідти ми вирішимо, як діяти далі, але, стоячи тут сьогодні на трибуні, я не можу поділитися чимось ще", – сказав Салліван.
ДОПОВНЕНО. CNN із посиланням на два джерела та неназваного американського посадовця пише, що ця загроза нацбезпеці пов'язана з Росією. Декілька джерел видання, знайомі з даними розвідки, схарактеризували цю розвідінформацію як "дуже чутливу".
Видання заявляє, що одне з джерел, котре бачило розвіддані, підтвердило, що "насправді це дуже тривожна і дестабілізаційна" російська спроможність, про яку США стало відомо нещодавно.
Тернер є прихильником лінії, що війна Росії проти України виходить за межі Європи, а поразка РФ стримає Китай від вторгнення на Тайвань. Напередодні проміжних виборів до Конгресу він заявляв, що республіканці не зменшать підтримку України, а зроблять її підзвітнішою.
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