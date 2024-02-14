Угроза нацбезопасности США: Конгрессмен призвал Байдена рассекретить всю информацию

В чем именно заключается угроза, пока никто не говорит

Майк Тернер (Фото: EPA / Jacquelyn Martin)

Глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Тернер опубликовал сообщение об угрозе национальной безопасности и призвал президента Джо Байдена рассекретить всю информацию о ней. В чем именно заключается угроза, не объяснили ни конгрессмен, ни Белый дом.

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"Сегодня постоянный специальный комитет Палаты представителей по разведке предоставил всем членам Конгресса информацию о серьезной угрозе национальной безопасности. Я прошу президента Байдена рассекретить всю информацию, относящуюся к этой угрозе, чтобы Конгресс, администрация и наши союзники могли открыто обсудить действия, необходимые для ответа на эту угрозу", – заявил Тернер.

Никакой дополнительной информации об угрозе парламентарий не опубликовал. Как отмечает агентство Reuters, офис Тернера не ответил на запрос о комментарии.

В комментарии СМИ советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан тоже отказался предоставить подробности этой ситуации. Однако он отметил, что организовал встречу с лидерами Конгресса на этот счет еще до того, как Тернер опубликовал свое заявление.

"Я не в состоянии сказать что-то большее сегодня. Как я уже сказал, я с нетерпением жду обсуждения [с Тернером], и, очевидно, оттуда мы решим, как действовать дальше, но, стоя здесь сегодня на трибуне, я не могу поделиться чем-либо еще", – сказал Салливан.

Тернер является сторонником линии, что война России против Украины выходит за пределы Европы, а поражение РФ удержит Китай от вторжения на Тайвань. В преддверии промежуточных выборов в Конгресс он заявлял, что республиканцы не снизят поддержку Украины, а сделают ее более подотчетной.

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