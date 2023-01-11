Республиканцы выбрали глав основных комитетов в Палате представителей — все они за Украину

Республиканская партия, которая получила контроль над Палатой представителей США, выбрала глав ключевых комитетов — все они являются жесткими сторонниками военной помощи Украине. О назначениях политиков сообщило издание The Hill.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Главой комитета по разведке станет Майк Тернер из штата Огайо, комитет по иностранным делам возглавит Майкл Маккол из штата Техас, комитет по вооруженным силам возглавит Майк Роджерс из Алабамы, а главой комитета по ассигнованиям будет Кей Грейнджер из Техаса — последний комитет занимается законопроектами, регулирующими расходы средств правительством США.

Упомянутые комитеты являются ключевыми в вопросах распределения бюджетных денег и оборонной политики США, а все конгрессмены, назначенные на должности, отстаивают жесткую линию поддержки Украины.

Тернер является сторонником линии о том, что война России против Украины выходит за пределы Европы, а поражение РФ сдержит Китай от вторжения на Тайвань. Накануне промежуточных выборов в Конгресс он заявлял, что республиканцы не уменьшат поддержку Украины, а сделают ее более подотчетной.

Маккол призывал американского президента Джо Байдена дать Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Он говорил, что удары Вооруженных Сил Украины по временно оккупированному Крыму — "честная игра", так как он не является частью России по международному праву.

Роджерса также называли одним из главных лоббистов помощи Украине в Республиканской партии и сторонников предоставления ВСУ всех необходимых вооружений.

Грейнджер является сторонницей увеличения расходов на оборону, ведь в Техасе функционирует предприятие компании Lockheed Martin, которая производит ракетные системы HIMARS. Она выступала в поддержку Украины еще в 2014 году, а в действующем составе Палаты представителей считается одним из лоббистов украинских интересов.

Смотрите также: Историческая речь Зеленского в Конгрессе США — полный текст и видео выступления

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.