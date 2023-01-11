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Республиканцы выбрали глав основных комитетов в Палате представителей — все они за Украину

Цей матеріал також доступний українською
11.01.2023, 15:56
Республиканцы выбрали глав основных комитетов в Палате представителей — все они за Украину - Фото
Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти (Фото: EPA)

Республиканская партия, которая получила контроль над Палатой представителей США, выбрала глав ключевых комитетов — все они являются жесткими сторонниками военной помощи Украине. О назначениях политиков сообщило издание The Hill.

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Главой комитета по разведке станет Майк Тернер из штата Огайо, комитет по иностранным делам возглавит Майкл Маккол из штата Техас, комитет по вооруженным силам возглавит Майк Роджерс из Алабамы, а главой комитета по ассигнованиям будет Кей Грейнджер из Техаса — последний комитет занимается законопроектами, регулирующими расходы средств правительством США.

Упомянутые комитеты являются ключевыми в вопросах распределения бюджетных денег и оборонной политики США, а все конгрессмены, назначенные на должности, отстаивают жесткую линию поддержки Украины.

Тернер является сторонником линии о том, что война России против Украины выходит за пределы Европы, а поражение РФ сдержит Китай от вторжения на Тайвань. Накануне промежуточных выборов в Конгресс он заявлял, что республиканцы не уменьшат поддержку Украины, а сделают ее более подотчетной.

Майк Тернер (Фото: EPA)

Маккол призывал американского президента Джо Байдена дать Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Он говорил, что удары Вооруженных Сил Украины по временно оккупированному Крыму — "честная игра", так как он не является частью России по международному праву.

Майкл Маккол (Фото: EPA)

Роджерса также называли одним из главных лоббистов помощи Украине в Республиканской партии и сторонников предоставления ВСУ всех необходимых вооружений.

Майк Роджерс (Фото: EPA)

Грейнджер является сторонницей увеличения расходов на оборону, ведь в Техасе функционирует предприятие компании Lockheed Martin, которая производит ракетные системы HIMARS. Она выступала в поддержку Украины еще в 2014 году, а в действующем составе Палаты представителей считается одним из лоббистов украинских интересов.

Кей Грейнджер (Фото: EPA)

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Дмитро Гриниченко
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Майкл МакКол война палата представителей конгресс сша республиканская партия военная помощь Майк Роджерс Майк Тернер Кей Грейнджер
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