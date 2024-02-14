Угроза нацбезопасности США. CBS: Россияне хотят вывести ядерное оружие в космос

СМИ со ссылкой на источники пишет, что речь идет о возможном применении этого вооружения по спутникам, а не по Земле

Джо Байден (Фото: EPA)

Сегодня глава Комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер заявил об угрозе национальной безопасности США и призвал американского президента Джо Байдена рассекретить всю информацию по этому поводу. Объяснений, о чем идет речь, Тернер не предоставил.

Телеканал ABC NEWS со ссылкой на собственные источники заявляет, что угроза нацбезопасности США – это возможный вывод Россией ядерного оружия в космос.

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Речь идет не о том, чтобы сбросить это ядерное оружие на Землю, а о возможном использовании его против спутников, объясняет СМИ.

Однако все равно эта ситуация "вызывает беспокойство и является очень чувствительной", заявил один из источников ABC, назвав это "большим делом".

Пока официально чиновники США не подтверждали, что речь идет именно о возможном выводе ядерного оружия РФ в космос.

"Мы собираемся работать вместе, чтобы решить этот вопрос, поскольку мы занимаемся всеми чувствительными вопросами, секретными", – сообщил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

Конгрессмен-демократ Джим Хаймс, являющийся высокопоставленным членом Комитета по разведке, назвал предупреждение об угрозе нацбезопасности "важным", однако "не поводом для паники".

Тернер попросил Байдена рассекретить всю информацию о неназванной угрозе, чтобы Конгресс, администрация и американские союзники могли открыто обсудить действия, необходимые для ответа на эту угрозу.

В комментарии СМИ советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан также отказался предоставить подробности этой ситуации. Однако он отметил, что организовал встречу с лидерами Конгресса на этот счет еще до того, как Тернер опубликовал свое заявление.

CNN со ссылкой на два источника и неназванного американского чиновника заявило, что эта угроза нацбезопасности связана с Россией. Несколько источников издания, знакомые с данными разведки, охарактеризовали эту развединформацию как "очень чувствительную". Издание пишет, что один из видевших разведданные источников подтвердил, что "на самом деле это очень тревожная и дестабилизационная" российская способность, о которой США стало известно недавно.

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