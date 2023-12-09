Закриття метро у Києві. На Либідській площі змінили дорожній рух — карта від поліції

У Києві змінили організацію дорожнього руху на Либідській площі після закриття шести станцій метро

Либідська площа (Фото: скріншот з відео)

Через закриття шести станцій на "синій" гілці київського метрополітену у столиці змінили порядок дорожнього руху на Либідській площі біля однойменної станції підземки. Про це повідомив заступник начальника Патрульної поліції Олексій Білошицький.

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За його словами, через ремонт тунелю метро та збільшення навантаження на наземні перевезення рух на розворотних кільцях на Либідській площі буде дозволено лише громадському транспорту.

Для інших водіїв розворот організований за маршрутом: вулиця Велика Васильківська — вулиця Ковпака — вулиця Антоновича.

Контроль та регулювання на кінцевих зупинках здійснюватимуть додаткові екіпажі патрульних.

Незабаром буде поставлено дорожні знаки, які дозволять рух по розворотних кільцях тільки для громадського транспорту.

Також поліція пропонує облаштувати нову зупинку транспорту на вулиці Антоновича, 176 поряд із торговим центром Ocean Plaza.

Карта нового порядку руху на Либідській площі (Фото: Патрульна поліція)

Раніше повідомлялося, що у зв'язку з підтопленням тунелю метро на Теремки управління поліції в метрополітені ГУНП у Києві розпочало досудове розслідування за фактом службової недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки.

8 грудня у Києві на терміновий ремонт закрили тунель метро між "Деміївською" та "Теремками". Шість станцій метро на цій ділянці – "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром", "Теремки" – найближчі півроку працюватимуть лише як укриття.

Ділянка метро, яку закривають на терміновий ремонт, – найновіша у Києві. Ці станції відкрили за Віктора Януковича у 2010-2013 роках.

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