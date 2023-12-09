Закрытие метро в Киеве. На Лыбедской площади изменили дорожное движение — карта от полиции

В Киеве изменили организацию дорожного движения на Лыбедской площади после закрытия шести станций метро

Лыбедская площадь (Фото: скриншот с видео)

Из-за закрытия шести станций на "синей" ветке киевского метрополитена в столице изменили порядок дорожного движения на Лыбедской площади возле одноименной станции подземки. Об этом сообщил заместитель начальника Патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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По его словам, из-за ремонта туннеля метро и увеличения нагрузки на наземные перевозки движение на разворотных кольцах на Лыбедской площади будет разрешено только общественному транспорту.

Для всех других водителей разворот организован по маршруту: улица Большая Васильковская — улица Ковпака — улица Антоновича.

Контроль и регулирование на конечных остановках будут осуществлять дополнительные экипажи патрульных.

Вскоре будут поставлены дорожные знаки, которые позволят движение по разворотным кольцам только для общественного транспорта.

Также полиция предлагает обустроить новую остановку транспорта на улице Антоновича, 176 рядом с торговым центром Ocean Plaza.

Карта нового порядка движения на Лыбедской площади (Фото: Патрульная полиция)

Ранее сообщалось, что в связи с подтоплением тоннеля метро на Теремки управление полиции в метрополитене ГУНП в Киеве начало досудебное расследование по факту служебной халатности, которая повлекла за собой тяжкие последствия.

8 декабря в Киеве на срочный ремонт закрыли тоннель метро между "Демеевской" и "Теремками". Шесть станций метро на этом участке – "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром", "Теремки" – ближайшие полгода будут работать только как укрытия.

Участок метро, который закрывают на срочный ремонт, – самый новый в Киеве. Эти станции открыли при Викторе Януковиче в 2010-2013 годах.

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